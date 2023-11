Escola pública no interior do Ceará ganha prêmio de melhor do mundo com projeto de saúde mental

Um projeto criado para dar suporte a alunos com dificuldades emocionais em decorrência da pandemia de Covid-19 rendeu reconhecimento internacional a uma escola pública do Ceará. Localizada na cidade Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, no interior do Estado, a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Joaquim Bastos Gonçalves foi eleita vencedora do World’s Best School Prizes 2023 (Prêmio Melhores Escolas do Mundo, em português) na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis” com a iniciativa “Adote um estudante”. O resultado foi anunciado na manhã deste sábado (4).

Na unidade, o clima foi de comemoração e entusiasmo. Para acompanhar o resultado da premiação, a comunidade escolar se reuniu na instituição. A premiação, criada em 2022 pela plataforma britânica T4 Education, com apoio de Fundação Lemann, contempla cinco categorias: “Ação Ambiental”, “Apoiando Vidas Saudáveis”, “Colaboração Comunitária”, “Inovação” e “Superação de Adversidades”. Cada vencedor recebe US$ 50 mil, o equivalente a R$ 250 mil.

Neste ano, 108 países participaram da competição. A escola cearense concorreu com a Cardiff Sixth Form College, de Cardiff (País de Gales), e com a IMG Academy, de Bradenton, Flórida (EUA), na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis”.

Ao saber do resultado, o diretor da unidade cearense, Helton Sousa, agradeceu à comunidade escolar e destacou como estão felizes pessoalmente e profisionalmente. O agradecimento especial, destacou ele, foi direcionado ao professor Guilherme Barroso e à professora Erivane, realizadores do projeto agraciado.

De acordo com Helton, o desejo é de ampliação da iniciativa cujo foco é a saúde mental. "Precisamos cuidar do nossos jovens", enfatizou.

Além disso, as 15 escolas finalistas participaram de uma votação pública na disputa pelo novo prêmio “Escolha da Comunidade”. A vencedora foi outra instituição brasileira: a Escola Municipal (EM) Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte (MG), que concorreu pela categoria “Colaboração Comunitária” com o projeto “Mais favela, menos lixo”.

Com isso, a escola mineira passa a integrar o novo programa da T4 Education, o Best School to Work (Melhor Escola para Trabalhar, em português), criado para certificar escolas por sua cultura e ajudá-las a transformar seu ambiente de trabalho para atrair e reter os melhores professores.

Confira todos os vencedores:

Categorias

Ação Ambiental: Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco (Colômbia)

Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco (Colômbia) Apoiando Vidas Saudáveis: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Joaquim Bastos Gonçalves (Brasil)

Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Joaquim Bastos Gonçalves (Brasil) Colaboração Comunitária: SPARK Soweto (África do Sul)

SPARK Soweto (África do Sul) Inovação: Riverside School (Índia)

Riverside School (Índia) Superação de Adversidades: Max Rayne Hand in Hand Jerusalem School (Israel)

Votação popular

Prêmio Escolha da Comunidade: Escola Municipal Professor Edson Pisani (Brasil)

As escolas finalistas vão compartilhar suas melhores práticas para ajudar outras instituições a replicarem seu trabalho por meio de kits de transformação escolar e eventos no aplicativo T4 Communities.

A conquista das escolas brasileiras foi celebrada por Denis Mizne, CEO da Fundação Lemann, que destacou a importância do reconhecimento para toda a educação brasileira, não apenas para as premiadas.

“É por meio da educação de qualidade e, portanto, em nossas escolas, que temos a melhor chance de enfrentar os desafios profundos da sociedade e onde podemos encontrar esperança para um futuro mais equitativo para todos os brasileiros. E com escolas como essas, tenho toda a confiança de que podemos ter sucesso”, afirmou Mizne.

Vikas Pota, fundador da T4 Education e dos Prêmios Melhores Escolas do Mundo, também parabenizou as instituições brasileiras.

“Educadores de todo o mundo devem olhar para os exemplos brilhantes de suas escolas na diferença que vocês fizeram em tantas vidas. E os governos devem olhar para o trabalho pioneiro que vocês fizeram enquanto buscam respostas para os grandes desafios que enfrentamos hoje. Onde vocês lideram, eles devem seguir. Este momento tremendo para escolas brasileiras foi possível graças à liderança, à visão e à cultura que suas escolas promoveram”, disse Pota.

Conheça a iniciativa da escola cearense vencedora

A pandemia de Covid-19 e o período de isolamento social deixaram marcas em estudantes da EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves, uma escola pública localizada em Carnaubal, na Serra da Ibiapaba. Cerca de 6% da população estudantil foi diagnosticada com problemas emocionais graves.

Com a retomada das atividades presenciais, os educadores da instituição perceberam que havia alunos enfrentando problemas de ansiedade, depressão, automutilação e baixa autoestima, além de dificuldades de comunicação e de socialização.

“Quando eu dialogava, numa escuta ativa, eles relataram ‘não estou conseguindo vir à escola, não consigo mais socializar’ e outros com início de depressão”, afirmou o professor Guilherme Barroso Melo, em entrevista concedida ao Diário do Nordeste em setembro de 2023.

Foi nesse contexto que a escola criou o projeto “Adote um estudante”, em setembro de 2021, para identificar os alunos vulneráveis e prestar assistência psicológica. O objetivo era ajudar os alunos a trabalharem de forma mais eficaz as competências socioemocionais nas salas de aula e educar a comunidade escolar sobre a importância da saúde mental.

A iniciativa conta com apoio de profissionais voluntários de diferentes partes do Brasil. Para essa mobilização, o professor Guilherme Barroso criou um perfil no Instagram e montou um projeto de atendimento terapêutico online e enviou para psicólogos, inclusive para uma rede nacional.

Uma vez que o estudante tenha interesse em participar do projeto, é feito um termo de autorização para assinatura dos pais, que também devem acompanhar o primeiro atendimento com o profissional. Também são disponibilizadas outras atividades, como oficinas de pintura, crochê, grafite e maquiagem, além da psicoterapia.

O projeto teve impactos positivos para a saúde mental dos estudantes e aumentou a sensibilização para a importância da saúde mental na comunidade escolar. Após 18 meses desde o início das atividades, houve uma queda de 67% no número de alunos que e necessitam de apoio social e emocional. Instituições de ensino de outros estados, como da Paraíba e do Piauí, já demonstraram interesse em replicar a iniciativa.

A EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves pretende usar os recursos do prêmio para expandir o “Adote um estudante” e fornecer mais apoio aos alunos que enfrentam problemas de saúde mental. Além disso, a instituição planeja colaborar com outras escolas da região para promover uma cultura de saúde mental e bem-estar.

O Brasil nos top 10 das melhores escolas

Além das duas vencedoras, outras três escolas chegaram a representar o Brasil no World’s Best School Prizes 2023. A lista contou com mais uma cearense: a EEEMTI Jaime Tomaz de Aquino, de Beberibe, que chegou ao top 10 na categoria “Ação Ambiental”.

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos, de Jundiaí (SP), chegou ao top 10 na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis”. Já a escola particular Camino School, de São Paulo (SP), esteve entre as 10 selecionadas na categoria “Inovação”.

Inscrições para o World’s Best School Prizes 2024

A partir deste sábado (04), as escolas interessadas já podem se inscrever para concorrer aos Prêmios de Melhor Escola do Mundo 2024. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro de 2024, às 20h59 no horário de Brasília, por meio do site worldsbestschool.org.

Os prêmios estão abertos a todas as escolas do ensino regular e obrigatório, incluindo jardins de infância, escolas primárias e secundárias e escolas on-line, públicas ou privadas. A instituição deve estar legalmente registrada no respectivo Ministério da Educação ou autoridade reguladora do seu governo.