Entenda a hierarquia de responsabilidades no trânsito

Diversas ações têm sido realizadas para reduzir os índices de acidentes nas vias da Capital, como readequação de velocidade, novas sinalizações etc. Mas a necessidade de avançar nessas melhorias passa pela importância de cada condutor fazer a sua parte por um trânsito mais seguro.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), existe uma hierarquia que define os veículos de maior porte como responsáveis pelos veículos de menor porte, assim como os motorizados são responsáveis pelos não motorizados e todos são responsáveis pelos pedestres. Ou seja, ônibus, micro-ônibus e caminhões devem ser responsáveis pelo automóvel, motocicleta, pela bicicleta e, consequentemente, pelos pedestres.

“Mas na prática nós sabemos que, infelizmente, essa situação não é respeitada, na maioria das vezes”, observa Disraelli Brasil, assessor técnico da AMC. “Muitos condutores de veículos de maior porte não zelam pela segurança dos menores e, consequentemente, não zelam pela incolumidade dos pedestres. Se todos observassem esse preceito legal, respeitando os demais atores do trânsito, principalmente os mais vulneráveis, teríamos uma melhora considerável na segurança viária”, argumenta.

Observar esse preceito significa que os condutores devem assumir uma direção mais defensiva que protege os mais vulneráveis. “A principal responsabilidade é com relação ao cuidado, ao zelo, à proteção. Por ter um maior porte em relação à massa metálica, eles têm que ter condução defensiva, protegendo os de porte menor, mais vulneráveis”, destaca Disraelli Brasil.

Sinalizar ações

Atitudes como sinalizar antecipadamente as ações podem evitar muitos problemas. Motoristas de veículos motorizados devem ligar a seta e usar os retrovisores para antecipar riscos na mudança de faixa ou entrada em retornos; ciclistas podem sinalizar com o braço para verificar e garantir a segurança na travessia das vias; e pedestres devem respeitar a sinalização e sempre checar se estão sendo vistos pelos motoristas e ciclistas no momento da travessia.

Não fazer a indicação é considerado infração grave, de acordo com o artigo 196 do CTB. “É muito importante fazer essa indicação para avisar os outros usuários da via. Isso constitui um importante fator de segurança viária. Essa sinalização indicadora é obrigatória no início da marcha, quando se vai fazer manobras, parar o veículo na via. É uma infração que está relacionada com a norma geral de circulação”, afirma o assessor técnico da AMC.

Internalizar comportamentos seguros no trânsito é um dever de todos para a segurança viária. “É uma responsabilidade compartilhada. Qualquer ação que você possa fazer no trânsito vai gerar uma reação, um comportamento inseguro, pode gerar um sinistro. Então essa responsabilidade é mútua”, finaliza Disraelli Brasil.

Segurança no trânsito em pauta

Com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos, deveres e cuidados com todos os indivíduos no trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a AMC, promove o projeto “Hoje, motorista. Amanhã, pedestre”.

O projeto é composto por quadros especiais que são transmitidos na programação do SVM. Às segundas e quartas-feiras, os blocos são no Bom Dia Nordeste e no Jogada 2º Tempo; às terças e quintas-feiras, no Bom Dia 93, além de conteúdos especiais no portal do Diário do Nordeste e dicas importantes na programação e redes sociais das rádios Verdinha, FM 93 e da TV Diário.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE