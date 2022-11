Enem 2022: Fortaleza terá tarifa social nos ônibus; estudantes solicitam gratuidade

As passagens do transporte coletivo de Fortaleza terão tarifa social neste domingo (13), dia da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022.

Com a tarifa social, a inteira passa de R$ 3,90 para R$ 3,30 e a meia estudantil, de R$ 1,80 para R$ 1,50. A Prefeitura também anunciou um incremento na frota, que passará a ter 50 veículos a mais em circulação. Os ônibus extras deverão trafegar das 10h às 20h deste domingo.

Pedido por gratuidade

Em paralelo, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) solicita, no entanto, o passe livre para os estudantes que vão fazer o Enem, tendo em vista a crise financeira atual. O pedido foi feito pela Ubes a várias cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, por meio de uma carta pública.

A Prefeitura, no entanto, alegou apenas que vai ser concedido a tarifa social e o aumento na frota no dia do Exame.

Para a presidente da Ubes, Jade Beatriz, muito sonhos de estudantes podem deixar de ser concretizados por conta da cobrança.

"Nem todo mundo tem R$ 3,30 para poder pagar para ir fazer a prova do Enem. E você precisa ir e voltar. Então, como a gente consegue concretizar a realização do sonho de milhares de meninos e meninas sem o passe livre no dia do Enem?", ressalta.

Já a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), anunciou que o transporte por veículos leves sobre trilhos (VLT) será gratuito nos dois dias do Enem - 13 e 20 de novembro. A gratuidade será das 10h30 às 14h30 e das 15h30 às 19h30 em todas as linhas de Fortaleza, incluindo metrô e VLT, além de Sobral e Cariri.