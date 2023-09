Empresária conta história de recomeço em novo episódio da série Nenhuma a Menos

Recomeçar e ter uma nova chance. Na vida da empresária Michelle Morales, sair de um relacionamento abusivo que durou 20 anos foi um momento de libertação. Protagonista do 2º episódio da nova temporada da série documental Nenhuma a Menos, Michelle, hoje com 40 anos e mãe de três filhas, comenta que tem como missão de vida incentivar outras mulheres a terem coragem de mudar.

Na entrevista, Michelle conta que não conseguiu poupar as filhas da realidade de violência e que esse fato traz consequências até hoje. Alguns insultos, brigas e agressões foram presenciados e separados pelas filhas.

Além de Michelle, o episódio também conta com a participação da defensora pública Jeritza Braga, que comenta que se atentar aos primeiros sinais de violência é muito importante. "Culpa e medo não combinam numa relação”, pontua.

Iniciativa do Projeto Elas, campanha do Sistema Verdes Mares de combate à violência contra a mulher, a série Nenhuma a Menos está em sua terceira temporada. Os episódios são lançados semanalmente no Youtube do Diário do Nordeste.

