Em Sobral, desenvolvimento de habilidades socioemocionais é diferencial na educação

Município com o maior número de premiações no Prêmio Escola Nota 10, da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), Sobral se tornou um exemplo nacional devido aos bons índices de alfabetização e desempenho escolar em Português e Matemática, medidos pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece). Além disso, o município se destaca pelo trabalho de desenvolvimento de competências socioemocionais em crianças e adolescentes da rede pública.

"O trabalho com as competências socioemocionais promove o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes, pois, em conjunto com o desenvolvimento cognitivo, garante uma educação integral", destaca Maiara Melo, Gerente de Competências Socioemocionais da Secretaria Municipal de Educação.

Desde 2018, termos como autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura para o novo foram incorporados à rotina dos estudantes da educação integral, resultando em melhorias nas relações interpessoais, benefícios para a saúde física e mental, e preparando os jovens para os desafios presentes e futuros. No total, 45 profissionais atuam como orientadores educacionais nas 55 escolas de Ensino Fundamental I e II do município.

Jocélia Lira, psicóloga lotada na Escola de Tempo Integral Edgar Linhares, ressalta a importância do trabalho além dos limites escolares. "A atuação do orientador educacional segue o modelo da matriz do Instituto Ayrton Senna, no qual são trabalhadas competências emocionais juntamente com o conteúdo cognitivo. O orientador, em conjunto com o professor e o coordenador, define quais competências serão trabalhadas na escola, levando em consideração o perfil e as necessidades de cada comunidade”, explica.

Legenda: Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura para o novo estão entre as competências trabalhadas Foto: Divulgação

Através de acolhimento e projetos de acompanhamento, o orientador oferece suporte aos professores e também colabora com a gestão na tomada de decisões. "O orientador educacional também presta apoio às famílias. Ele é uma figura presente na escola, responsável por acolher todos os envolvidos, ouvir suas necessidades e, a partir disso, trabalhar para resolvê-las", explica Jocélia Lira.

A Gerente de Competências Socioemocionais avalia o impacto desse trabalho no dia a dia. "Os resultados são um ambiente harmonioso, respeitoso e propício para o aprendizado. Isso se traduz como o desenvolvimento integral dos estudantes. As transformações podem ocorrer no médio e/ou longo prazo", afirma Maiara Melo.

Impacto social

Aproximar os alunos de conceitos como empatia, respeito e diálogo não se limita ao ambiente escolar, mas se estende ao entorno. "Quando começamos a promover isso nas escolas, abrimos espaço para que os alunos compreendam, discutam e percebam a importância desses valores, levando-os para fora do ambiente escolar", pontua a psicóloga.

No cotidiano escolar, o trabalho de desenvolvimento de competências socioemocionais gera resultados significativos, como relata Jocélia. "O desempenho acadêmico de uma aluna começou a cair, e ela começou a evitar estar com os amigos. Os colegas acolheram a aluna. Eles se ouviram e compartilharam suas histórias para que ela não se sentisse sozinha naquele momento. Isso para mim é uma clara demonstração de que as competências estão sendo bem recebidas pelos alunos. Quando eles começam a utilizá-las naturalmente em seu cotidiano, eles conseguem resolver seus conflitos e problemas", ilustra a orientadora."

Cidade em Festa

Em busca de apresentar diferenciais inspiradores do município que celebra 250 anos de história, o Diário do Nordeste publica a série de reportagens “Cidade em Festa: especial Sobral”. O especial multimídia integra o projeto promovido pelo Sistema Verdes Mares com foco na valorização de iniciativas públicas que são sinônimo de desenvolvimento e que podem inspirar outras cidades.