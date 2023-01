Em campanha de pré-carnaval, SVM lança marchinhas de conscientização para foliões

O fim de semana será marcado pelo retorno do pré-carnaval em Fortaleza. Até domingo (22/01), a cidade entra no clima de festa para alegria de quem ama o Carnaval. Sem sair do ritmo de folia, o Sistema Verdes Mares lança campanha de conscientização para lembrar a importância de cuidar da saúde, da segurança no trânsito, meio ambiente e respeito às mulheres.

"A campanha Molecagem Consciente visa trazer consciência para temas sensíveis no período do Carnaval", afirma Erick Picanço, Diretor Comercial e de Marketing do SVM. A campanha tem mote pedagógico e reflete sobre 4 temáticas: assédio sexual, lixo, uso de camisinha e não dirigir alcoolizado, explica o gestor.

Para conscientizar a população sobre os temas, foram lançadas 4 marchinhas que são entoadas pela trupe do Nas Garras da Patrulha. São paródias com mensagens diretas sobre respeitar quando uma mulher diz não, não jogar lixo na rua, usar preservativo e não misturar bebida alcóolica com direção.

Legenda: A Influencer Morgana Camila integra o time de humor da campanha Molecagem Consciente Foto: Thiago Gadelha

As músicas reforçam os cuidados com letras como "Se abre latinha, meu amor, pegue carona por favor"; "Requebro, requebro, requebro sim pode me olhar sem encostar em mim"; "Pega a latinha joga no lixão, eu brinco, pulo e bebo, mas não sujo nosso chão". Em formato de paródias, as marchinhas são de autoria de Erick Picanço, Ricardo Mattos, Coordenador de criação e conteúdo do SVM, Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos SVM, e Fabio Nobre, Diretor de Programas do SVM.

A campanha Molecagem Cearense, com vídeos e marchinhas, estará em todos os veículos do SVM e redes sociais. Para completar o time de humor, se juntam à trupe do Nas Garras da Patrulha a influencer Morgana Camila e o humorista Moisés Loureiro, reforçando o recado da campanha, sem perder a piada.

A campanha Molecagem Cearense é uma iniciativa do Sistema Verdes Mares, com o apoio da Prefeitura de Fortaleza.

Legenda: Humorista Moisés Loureiro reforça o recado da campanha, sem perder a piada. Foto: Thiago Gadelha

