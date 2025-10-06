Elmano sanciona auxílio financeiro para órfãos da pandemia de Covid-19

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou, nesta segunda-feira (6), a lei que garante auxílio financeiro mensal de R$ 500 a crianças e adolescentes que perderam pai e mãe vítimas da Covid-19.

Para Elmano, o apoio representa “um gesto de justiça” com os órfãos que sofreram perdas durante a pandemia.

“Um gesto de humanidade e justiça, que oferece dignidade e apoio a esses jovens que sofreram perdas irreparáveis, com a desestruturação do núcleo de cuidado e afeto familiar”, afirmou o governador durante o anúncio da sanção da nova lei.

A medida, que deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial do Estado (DOE), integra um conjunto de ações do Governo do Ceará voltadas a reduzir os impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia de Covid-19.

“Sancionei a lei que libera o recurso para o auxílio financeiro mensal, no valor de R$ 500, destinado a crianças e adolescentes órfãos de pai e mãe em decorrência da pandemia de Covid-19” Elmano de Freitas Governador do Ceará

Veja também Ceará Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará Ceará Fortaleza fará teste de faixas exclusivas para motos em duas avenidas

Gestão do benefício

De acordo com a proposta, os recursos do auxílio serão destinados ao Fundo Mais Infância Ceará (Femic), vinculado à Secretaria da Proteção Social (SPS). A execução do benefício será feita em parceria com entidades e instituições que atuam no atendimento a crianças e adolescentes.

A expectativa é de que, até 2027, cerca de 386 crianças e adolescentes de diferentes regiões do Estado sejam contemplados, desde que se enquadrem nos critérios do programa de apoio financeiro.

Legenda: As crianças e adolescentes devem ter até 18 anos e se enquadrar nos critérios estabelecidos pela SPS. Foto: Divulgação / Secretaria de Proteção Social.

Políticas integradas

Para a vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, o auxílio vai além da transferência de renda, representando um instrumento de amparo social e desenvolvimento humano.

“Esse recurso financeiro vai dar suporte na criação e no desenvolvimento desses jovens, mas é importante lembrar que existem outras ações que complementam esse cuidado”, destacou Jade.

Ela explicou que a iniciativa também prevê a inserção dos beneficiários em serviços e programas socioassistenciais, com acompanhamento familiar e institucional, além da implementação de ações integradas de proteção social.

Critérios e inscrição

Para ter acesso ao benefício, as crianças e adolescentes devem ter até 18 anos e se enquadrar nos critérios estabelecidos pela SPS. As inscrições podem ser feitas a qualquer época.

Todas as informações estão disponíveis no site da Secretaria da Proteção Social (www.sps.ce.gov.br), e também podem ser obtidas junto às secretarias municipais de Assistência Social.



