Diário do Nordeste e TV Verdes Mares vencem prêmio Adpec de Jornalismo

O Diário do Nordeste e a TV Verdes Mares foram reconhecidos mais uma vez no prêmio ADPEC de Jornalismo, que homenageia o trabalho de profissionais da comunicação que ajudam a divulgar a atuação de defensores públicos em prol da democracia, cidadania e dos direitos humanos. Os veículos foram premiados na noite desta sexta-feira (18) nas categorias Telejornalismo, Jornalismo e Webjornalismo.

Na categoria Telejornalismo, a afiliada da Globo no Ceará conquistou o primeiro e o segundo lugares, com a série de reportagens “Raquel: a importância do nome”, cujos integrantes são Aline Oliveira, Nilton Alves, Camila Lima, Victoria Crisóstomo, Eulália Camurça, Ricardo Sales Nunes, Susy Costa, Roberta Salomoné e Eliza Santana; e "Lei federal garante que grávidas têm direito a acompanhante na hora do parto", de Alessandro Torres, Carlos Marlon, Marinaldo Lemos, Camila Lima, Otávio Augusto de Lima Souza e Susy Costa, respectivamente.

Já o Diário do Nordeste foi celebrado em terceiro lugar na categoria Jornalismo com a reportagem "Casada com o pior inimigo", da jornalista Emanoela Campelo de Melo. Também ocupou o terceiro lugar, na categoria Webjornalismo, a matéria "Prisões por falta de pagamento de pensão alimentícia dobraram no Ceará durante pandemia", do repórter Lucas Freire Falconery.

Ao todo, foram 40 trabalhos inscritos nas diferentes categorias, resultando em 16 trabalhos premiados. A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá no próximo dia 8 de dezembro.

De acordo com a presidenta da Associação das Defensoras e Defensores públicos do Estado do Ceará (ADPEC), Andréa Coelho, o prêmio de Jornalismo tem como principal objetivo "consolidar o reconhecimento do importante trabalho da imprensa e seus profissionais nesta parceria de sucesso com as defensoras e defensores Públicos do Estado para a democratização do acesso à justiça aos mais necessitados, que vivem à margem da sociedade, onde as políticas públicas, das mais variadas áreas, falham ou sequer chegam”, afirmou.