Diário do Nordeste vence o 1º Prêmio ABEVD de Jornalismo em Vendas Diretas

A repórter Ingrid Coelho, do Sistema Verdes Mares, conquistou o prêmio "Jornalismo em Vendas Diretas", com a reportagem “Venda de porta em porta se reinventa com Pix e WhatsApp: 'redes sociais ganharam muita visibilidade'”, publicada em julho deste ano, no Diário do Nordeste.

A premiação, que está na 1ª edição, é organizada pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD). Ao todo, 58 matérias jornalísticas do País concorreram à condecoração.

A reportagem mostra como a tradicional venda de "porta a porta" resiste na atualidade, contando as histórias de Maria do Socorro, Sayonara e Maria Paiva, cearenses que encontram nessa economia popular o ganha-pão.

Mulheres protagonistas

Para a jornalista, "foi uma satisfação poder contar a história de três mulheres e como elas puderam assumir o protagonismo de suas vidas através da venda direta".

"Nas ruas, na sala de casa e abrindo lojas, essas mulheres realizam seus sonhos e de suas famílias, constroem laços fortes com seus clientes e mostram a força da economia popular, que vem se redesenhando ao longo dos últimos anos, no bojo da criatividade e do jogo de cintura do brasileiro", observa.

As personagens foram retratadas nas lentes da fotojornalista Fabiane de Paula e de Thiago Gadelha. A edição de texto foi de Hugo Nascimento, editor de Negócios do Diário do Nordeste.

O resultado foi anunciado, na noite desta quinta-feira (20), durante o 3º Congresso Nacional de Vendas Diretas, em São Paulo.

Recentemente, Ingrid também venceu o Prêmio Sebrae de Jornalismo, na etapa Estadual.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE