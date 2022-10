Diário do Nordeste é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

O Diário do Nordeste é finalista da edição 2020 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, suspenso em decorrência da pandemia, porém retomada neste ano. Com isso, as 230 inscrições realizadas à época foram avaliadas por uma comissão julgadora na última terça-feira (18).

A matéria "Projetos de educação financeira atendem mais de 95 mil alunos no CE", de autoria da jornalista Bernadeth Vasconcelos, concorre ao prêmio na categoria imprensa.

O conteúdo repercute metodologias criativas promovidas em salas de aula do Ceará e entidades filantrópicas, que incentivam estudantes do ensino fundamental e médio a difundirem conhecimento nos lares e comunidades locais.

A jornalista Bernadeth Vasconcelos acompanhou a rotina dos estudantes do projeto para a construção do material, que ela avalia como transformador.

"Tive o apoio dos editores de texto, a quem eu agradeço demais. Mostramos realidades de jovens que de alguma forma fizeram diferenças transformadoras em seus lares ou negócios familiares", disse a jornalista.

Na época da publicação da matéria, em dezembro de 2019, a jornalista Bernadeth Vasconcelos, que hoje integra a equipe da TV Verdes Mares, era repórter de Negócios. O material teve a edição dos profissionais Armando de Oliveira Lima e Yohanna Pinheiro, que estiveram na editoria entre 2019 e 2021.

Ceará é finalista em três categorias

O Ceará também é finalista em outras duas categorias do prêmio: Instituições, com a 3ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação do Ceará, e a categoria Tecnologia, com o aplicativo Confitec Gov, representado por Lucas Martins Paiva.

