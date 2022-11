Detran Ceará faz leilão virtual de carros, motos e sucatas quinta (24) e sexta-feira (25)

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza leilão virtual de carros, motos e sucatas nas próximas quinta (24) e sexta-feira (25). Os lances iniciais variam de R$ 500 e R$ 3 mil.

Para participar, é preciso se inscrever no site da Montenegro Leilões. São 378 lotes ofertados, com veículos recolhidos até agosto de 2022 em Fortaleza.

É possível conferir os itens à venda na visitação presencial, no pátio do leiloeiro Montenegro, no bairro Castelão.

Os veículos à venda foram retirados pelo Detran por alguma infração de trânsito em via pública. Os carros e motos que não são resgatados pelos proprietários em 60 dias, vão a leilão.

Para os lotes de sucata, a compra é destinada exclusivamente por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.

Procedimento para veículos adquiridos

Os veículos adquiridos no leilão devem ser passar pelo mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária. Os proprietários devem pagar a taxa de transferência e providenciar a confecção da placa.

O Detran ressalta que os veículos adquiridos não têm nenhum débito anterior ao leilão.

Leilão de Veículos do Detran-CE em Fortaleza

Data: 24 e 25 de novembro de 2022

Visitação presencial: Quarta-feira, dia 23 de novembro

Local: Pátio do Montenegro Leilões – Bairro Castelão

Participação e visitação online: www.montenegroleiloes.com.br