Detran-CE realiza leilão público virtual de veículos em Sobral; saiba como participar

O Detran-CE informou que irá realizar um leilão público virtual no município de Sobral, no Interior do Ceará, nos dias 25 e 26 de maio. No total, serão ofertados 364 lotes, entre sucatas, motocicletas e veículos, com lances iniciais de R$ 150 até R$ 4 mil.

Os interessados podem realizar uma visitação presencial nesta quarta-feira (24), de 8h às 17h, no pátio da sede regional do Detran de Sobral.

Saiba como participar

Para participar, é necessário se inscrever no site do Montenegro Leilões. Entre os documentos solicitados para pessoa física estão:

cópia do RG, CPF ou habilitação;

comprovante de residência (atualizado).

Já para pessoa jurídica estão:

cópia do RG, CPF ou habilitação do responsável pela empresa;

contrato e cartão do CNPJ.

A aprovação do cadastro ficará sujeita à análise dos órgãos de proteção ao crédito.

>> Veja critérios no edital do leilão

Vale ressaltar que os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.

O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência e confecção de placas.

Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos recolhidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 60 dias.

Serviço

Leilão On-line de Veículos do Detran-CE em Sobral

Data: 25 e 26 de maio de 2023

Visitação presencial: quarta-feira, dia 24 de maio, no Pátio do Detran-CE de Sobral

Participação e visitação on-line: www.montenegroleiloes.com.br

Mais informações estão disponíveis por meio do telefone: (85) 3066.8282.

