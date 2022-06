De estrelas cadentes a superlua: saiba quando e como assistir eventos astronômicos de junho

O céu cearense deve ganhar uma beleza especial com a chuva de meteoros epsilon Gruids, descoberta por brasileiros, e a primeira “superlua” do ano ao longo de junho. O solstício de inverno - dia com menos horas de luz do sol - deve completar a lista dos principais eventos astronômicos do mês.

Os fenômenos celestes podem ser conferidos com melhor intensidade longe das luzes fortes da Capital. As observações também são mais adequadas fora do litoral, porque as nuvens podem esconder os fenômenos.

No último dia do mês, pode ser conferida a noite dos asteroides em celebração ao Dia Internacional do Asteroide. Confira os eventos astronômicos de maior destaque ao longo do mês de junho com possibilidade de visualização do Ceará:

Chuva de meteoros epsilon Gruids

11 junho

Logo no início do dia 11 de junho, às 2h, será possível observar um achado brasileiro, com participação cearense, na chuva de meteoros epsilon Gruids.

"Agora completa 5 anos da descoberta - a oficialização foi em março de 2017 -, mas a chuva acontece no máximo em 11 de junho", explica Lauriston Trindade, astrônomo amador, parte do grupo envolvido na descoberta do fenômeno.

Para observar os riscos no céu não será necessário nenhum tipo de equipamento e os meteoros surgem em pontos diferentes do céu.

O achado foi incluído no Meteor Data Center, órgão ligado à União Astronômica Internacional com base nas pesquisas da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon).

Lua cheia no perigeu (Superlua)

14 de junho

Comumente chamada de Superlua, a Lua cheia no perigeu indica a posição mais próxima da Terra, cerca de 360 mil km, sendo esse fenômeno do dia 14 o primeiro deste ano.

Nesse caso, a percepção do satélite natural fica com tamanho até 14% maior e brilho 30% mais intenso, como explica Ednardo Rodrigues, professor de astronomia e colaborador da Seara da Ciência, na Universidade Federal do Ceará (UFC). “A órbita da Lua é elíptica [oval], então tem um ponto mais próximo e um ponto mais afastado”, detalha.

Ednardo Rodrigues Professor de astronomia Como você está acostumado ao tamanho no mês passado, não dá para perceber tanto a diferença. Tem uma ilusão de óptica a partir do momento em que ela nasce, próximo do horizonte, que ela está bem grande

Além da beleza acentuada, a Lua cheia no perigeu tem uma interferência sobre o mar: marés mais altas e uma ressaca mais intensa são esperadas para esse dia.

A tábua de marés da Marinha do Brasil indica que às 4h06 a maré estará em 3m e às 16h43 em 2,8m em Fortaleza. O nível médio nesse período é de 1,55m.

Solstício de inverno

21 de junho

Um dia com menos horas de sol? O solstício de inverno, quando dá início a estação do ano de mesmo nome, acontece no dia 21 junho deste ano. O dia, na verdade, será de uma noite mais longa.

“Isso acontece por conta que o eixo da Terra é inclinado e, durante o inverno, o Sol ilumina mais o hemisfério norte do que o hemisfério sul”, detalha Ednardo. Esse termo vem do latim e significa "sol parado", conforme o Observatório Nacional.

A instituição explica que astrônomos notaram o trajeto do Sol no céu, ao meio-dia, mudava todos os dias. Esse ponto ficava mais alto até “parar” e depois ficar mais baixo. A espécie de pausa no trajeto corresponde aos solstícios de verão e de inverno.

Noite dos asteroides

30 de junho

O mês encerra com uma data importante: o Dia Internacional do Asteroide. "Um dia para lembrar um fenômeno que aconteceu em 1908 em que um provável asteróide explodiu destruindo a floresta de Tudunsca", explica Heliomárzio Moreira, professor de física e astronomia.

Com ajuda de equipamentos, alguns asteroides poderão ser vistos do anoitecer do dia 30 até o fim da madrugada do dia 1º. Confira a lista por ordem de aparecimento:

Hygiea

Amphitrite

Daphne

Aquitania

Irene

Metis

Nausikaa

Vesta

Juno

Pallas

Hebe

"Quem tem telescópio, ou um bom binóculos: os 7 planetas são visíveis antes do amanhecer", completa o professor sobre as observações no mês. Urano e Netuno, por exemplo, só serão vistos com telescópio, como destaca.