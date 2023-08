Custódio Almeida toma posse como novo reitor da UFC nesta sexta-feira (25)

O novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, tomou posse em cerimônia na Concha Acústica da Reitoria nesta sexta-feira (25), A professora Diana Azevedo também foi empossada como vice-reitora, na gestão 2023-2027.

O evento é comumente realizado em Brasília, mas neste ano pôde ser realizado na sede da Universidade em Fortaleza. O reitor empossado agradeceu aos professores, pró-reitores e autoridades presentes e também anunciou o nome do prof. Sandro Thomaz Gouveia como novo pró-reitor de Cultura.

Custódio reiterou a importância de ter sido o professor mais votado na consulta universitária, prometeu trabalhar por uma universidade mais diversa e afirmou que trabalhará pela permanência estudantil: "Chegou a hora de transformar sonhos em boas ideias e projetos e trabalhar muito".

Custódio Almeida Reitor da UFC Assistência estudantil é algo fundamental porque nós precisamos que nossos estudantes que entrem se formem. A assistência vai conseguir fazer com que a universidade cumpra sua missão principal. Nós vamos também fazer recuperação de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios, e incremente nossas relações interinstitucionais com o mundo do trabalho, com o 'mundo real'. Que a universidade mostre o que ela é capaz de fazer pra resolver problemas sociais com parceria de governos municipais, estaduais e federal

Segundo, o recém-empossado reitor, os recursos do novo PAC anunciado pelo governo Lula vão ajudar no processo de interiorização e internacionalização da UFC. Ele prometeu consolidar os campus do interior e informou que há também "potencial de expansão em Fortaleza".

Ele frisou o respeito às sexualidades, aos gêneros e prometeu que a UFC continuará sendo "um farol"

Legenda: O ministro da Educação Camilo Santana esteve na posse Foto: Kid Júnior

Estiveram na posse o ministro da Educação Camilo Santana, secretários e assessores do Ministério da Educação (MEC) como a secretária-executiva Izolda Cela, além do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

A ex-governadora Izolda celebrou o momento e destacou a importância dele à comunidade universitária, que "está em festa". Ela reiterou que o nome de Custódio foi escolhido em consulta acadêmica.

"É um momento importante que a comunidade acadêmica festeja porque a UFC é uma instituição muito importante no Ceará. E compõe um grupo das melhores universidades no país. O retiro Custódio foi o mais votado, portanto se atende como é de lei ao desejo majoritário da comunidade acadêmica. Um momento bacana e de otimismo", aponta.

Nomeação e consulta universitária

Custódio assumiu o cargo no último dia 20 de agosto, após decreto no Diário Oficial da União, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro Camilo Santana.

Na cerimônia, o Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada e a Camerata de Cordas da UFC fizeram apresentações culturais.

O Governo Federal publicou a decisão de nomear Custódio Luís Silva de Almeida, como novo reitor da instituição, para o mandato de quatro anos. A vice-reitora será a professora Diana Azevedo.

Custódio Almeida, professor do Instituto de Cultura e Arte (ICA), e Diana Azevedo, do Centro de Tecnologia (CT), formaram a chapa vencedora da consulta universitária realizada em abril, com 17.476 votos, o que representa 83,11% da votação válida.