Cufa Ceará inaugura nova sede em Fortaleza nesta sexta-feira (3)

A Central Única das Favelas (Cufa) no Ceará anunciou que irá inaugurar nova sede no Barroso II, no bairro Passaré, em Fortaleza, nesta sexta-feira (3).

De acordo com a organização, o espaço irá proporcionar à população um ambiente de encontros, troca de conhecimentos, de oportunidades, de ensino e aprendizado.

A inauguração do espaço contará com a presença do cearense e presidente da Cufa Nacional, Preto Zezé, e do fundador da organização, Celso Athayde, que virá a Fortaleza para o evento.

Atividades

Em sua nova sede, a Cufa pretende oferecer ao público atividades de formação de lideranças em diversas áreas como gestão financeira e negócios, políticas públicas, construção e desenvolvimento de negócios a partir da economia na favela, atividades na área de financiamento e aceleração de negócios.

Serviço

Nova sede da Cufa no Ceará

Endereço: rua Regina de Fátima, travessa 02, nº 110 - Barroso II, Passaré, Fortaleza.