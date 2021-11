Casas do Barroso II, em Fortaleza, recebem ação de grafiteiros em programação pelo Dia da Favela

Uma comunidade do bairro Barroso II, em Fortaleza, ficou mais colorida na manhã desta quinta-feira (4). Como parte da programação pelo Dia da Favela, um corredor de casas recebeu trabalhos de um grupo de grafiteiros. A ação foi promovida pela Central Única das Favelas (CUFA), em parceria com o Grupo Edson Queiroz, que doou as tintas.

Leia mais Metro Pirambu: conheça a história da maior favela de Fortaleza

Entre as pinturas realizadas, os artistas retrataram rostos com máscaras para simbolizar os cuidados com a Covid-19. O local também recebeu jogos de tabuleiros.

Foto: Kid Junior

Além da ação no Barroso, está previsto também para esta quinta-feira a realização de um Campeonato de Travinha Infantil na região do Poço da Draga, a partir das 17h.

Foto: Kid Junior

O torneio será realizado pela CUFA Ceará e Farol da Juventude, em parceria com o Instituto Iracema e Centro Cultural Belchior. A atividade é destinada às crianças de 5 a 14 anos e as inscrições estarão acontecendo no local.

Além das atividades, a CUFA Ceará realizará a doação de 8 toneladas de alimentos, que irão beneficiar moradores do Barroso II, Couto Fernandes, Quadras, Areal e Poço da Draga.

Foto: Kid Junior

Foto: Kid Junior

Foto: Kid Junior