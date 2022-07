Criança morre afogada na Praia do Serviluz, em Fortaleza

Uma criança morreu afogada na Praia do Serviluz, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (21). Ela chegou a ser resgatada pelos bombeiros, que tentaram ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a criança estava no mar e desapareceu. Quando não retornou, guarnições de Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) foram acionadas.

O caso ocorreu no bairro Cais do Porto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento, atestando o óbito.

A criança ainda não foi identificada, segundo o CBMCE. A ocorrência segue em andamento, conforme a corporação.