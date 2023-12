Confira os horários das missas e festas religiosas de Natal em Fortaleza

Data que celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Natal é comemorado pela Igreja Católica nesta segunda-feira (25). No dia, milhares de cristãos de todas as partes do mundo realizam orações e comparecem a missas comemorativas.

Em Fortaleza, os fiéis poderão acompanhar as celebrações religiosas em, pelo menos, 60 paróquias, a partir deste domingo (24), de acordo com informações da Arquidiocese de Fortaleza. Fora dos templos, a Comunidade Shalom prestará assistência a pessoas em situação de rua e missa na Praça José Bonifácio, no Centro.

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS E FESTAS RELIGIOSAS DE NATAL

Fortaleza

Catedral Metropolitana de Fortaleza (Centro)

24/12 : 17h e 19h. A segunda missa será presidida por Dom Gregório Paixão e transmitida pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza

: 17h e 19h. A segunda missa será presidida por Dom Gregório Paixão e transmitida pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza 25/12: 9h, 11h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Centro)

24/12 : 18h30 na Matriz e na Capela Medianeira

: 18h30 na Matriz e na Capela Medianeira 25/12: 10h e 17h na Matriz e 16h30 na Capela Medianeira

Paróquia São Benedito – Santuário Arquidiocesano de Adoração (Centro)

24/12 : 17h na Matriz

: 17h na Matriz 25/12: 17h na Matriz

Santuário Sagrado Coração de Jesus (Centro)

24/12 : 18h

: 18h 25/12: 8h30, 16h e 18h

Paróquia São Francisco Xavier (Conjunto Esperança)

24/12 : 17h na Matriz, Presidente Vargas e Recanto da Esperança e 19h na Matriz e Apolo XI

: 17h na Matriz, Presidente Vargas e Recanto da Esperança e 19h na Matriz e Apolo XI 25/12: 7h na Matriz e Planalto Vitória, 9h na Jardim Fluminense e Parque Santa Rosa, 11h na Presidente Vargas, 17h na Marrocos e na comunidade Recanto da Esperança, e 19h na Matriz e Apolo XI

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alto Alegre)

24/12 : 18h na Santíssima Trindade e 19h na Matriz

: 18h na Santíssima Trindade e 19h na Matriz 25/12: 17h na Matriz, em Santa Clara e em Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Cristo Rei (Aldeota)

24/12 : 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h na Matriz

: 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h na Matriz 25/12: 17h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Dunas)

24/12 : 18h na Matriz

: 18h na Matriz 25/12: 11h e 17h30 na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Paz (Aldeota)

24/12 : 19h na Matriz e 18h na Capela Santa Filomena

: 19h na Matriz e 18h na Capela Santa Filomena 25/12: 16h, 18h e 20h na Matriz e 17h e 19h na Capela Santa Filomena

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Ellery)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 18h na Matriz

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos (Parangaba)

24/12 : 16h na Capela Nossa Senhora Mãe do Divino Salvador, 17h na Santo Expedito, 18h na Santa Cruz (Itapery), Nossa Senhora de Fátima, Vila Betânia e Shalom, e 19h na Matriz, Anuncia-me e Sagrado Coração de Jesus

: 16h na Capela Nossa Senhora Mãe do Divino Salvador, 17h na Santo Expedito, 18h na Santa Cruz (Itapery), Nossa Senhora de Fátima, Vila Betânia e Shalom, e 19h na Matriz, Anuncia-me e Sagrado Coração de Jesus 25/12: 17h na Capela Nossa Senhora Mãe do Divino Salvador, Anuncia-me e Santo Expedito, e 19h na Matriz e Nossa Senhora de Fátima

Paróquia São Raimundo Nonato (Rodolfo Teófilo)

24/12 : 16h, 18h e 20h na Matriz, e 17h na Capela Santa Luzia

: 16h, 18h e 20h na Matriz, e 17h na Capela Santa Luzia 25/12: 17h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Fátima)

24/12 : 7h, 9h, 12h, 17h e 19h na Matriz

: 7h, 9h, 12h, 17h e 19h na Matriz 25/12: 6h30, 12h (Presidida por Dom Gregório Paixão) e 17h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Piedade (Joaquim Távora)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 17h e 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Parque Genibaú)

24/12 : 19h na Matriz e Capela Santa Teresinha

: 19h na Matriz e Capela Santa Teresinha 25/12: 17h na Capela Nossa Senhora Aparecida e Capela São José, e 19h na Matriz e Capela São Francisco de Assis

Paróquia São José (Papicu)

24/12 : 18h na Matriz e 17h na Capela Menino Jesus de Praga

: 18h na Matriz e 17h na Capela Menino Jesus de Praga 25/12: 8h, 10h e 18h na Matriz e 17h na Capela Menino Jesus de Praga

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Otávio Bonfim)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 9h e 18h30 na Matriz

Paróquia Santa Luzia (Meireles)

24/12 : 17h e 19h

: 17h e 19h 25/12: 17h e 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Maraponga)

24/12 : 19h30 na Matriz

: 19h30 na Matriz 25/12: 19h na Matriz e em Santa Edwiges

Paróquia São José (Passaré)

24/12 : 17h na Matriz e 19h na Capela de São Joaquim

: 17h na Matriz e 19h na Capela de São Joaquim 25/12: 17h na Matriz e 19h na Capela de Nossa Senhora da Consolação

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasil (Messejana)

24/12 : 18h30 na Matriz

: 18h30 na Matriz 25/12: 8h, 9h30, 16h30 e 18h30 na Matriz

Paróquia Imaculado Coração de Maria (Henrique Jorge)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 17h na Capela São Francisco, 18h30 na Matriz e 19h na Capela Santa Luzia e na Capela São Vicente

Paróquia-Santuário Nossa Senhora da Assunção (Vila Velha)

24/12 : 20h na Matriz

: 20h na Matriz 25/12: 17h na Matriz

Paróquia São Diogo (Cajazeiras)

24/12 : 19h no Santuário Mãe da Divina Providência e na Capela São João Paulo II

: 19h no Santuário Mãe da Divina Providência e na Capela São João Paulo II 25/12: 7h30 e 19h no Santuário Mãe da Divina Providência e 19h na Capela São João Paulo II

Paróquia São José (Edson Queiroz)

24/12 : 19h no Centro Pastoral e na Capela Mãe Rainha

: 19h no Centro Pastoral e na Capela Mãe Rainha 25/12: 19h na Capela São Sebastião e na Capela Mãe Rainha

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Manuel Sátiro)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração (Aerolândia)

24/12 : 17h na Comunidade Santo Antônio e 18h30 na Matriz

: 17h na Comunidade Santo Antônio e 18h30 na Matriz 25/12: 17h na Matriz e 19h na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora da Glória (Cidade dos Funcionários)

24/12 : 17h na Matriz e Parque Del Sol e 19h na Matriz

: 17h na Matriz e Parque Del Sol e 19h na Matriz 25/12: 7h, 11h, 17h e 19h na Matriz e 17h no Parque Del Sol

Paróquia Nossa Senhora de Salette (Bela Vista)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia São João Paulo II (Guajiru)

24/12 : 18h e 19h na Matriz

: 18h e 19h na Matriz 25/12: 16h15, 17h30 e 19h na Matriz

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Planalto Pici)

24/12 : 17h na Capela São Francisco e 19h na Matriz, Capela São José e Capela São Domingos

: 17h na Capela São Francisco e 19h na Matriz, Capela São José e Capela São Domingos 25/12: 17h na Capela São José e 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Carlito Pamplona)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Álvaro Weyne)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Cristo Redentor (Cristo Redentor)

24/12 : 19h - Matriz, Sagrada Família, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Vila Santo Antônio

: 19h - Matriz, Sagrada Família, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Vila Santo Antônio 25/12: 17h - Matriz, Cura D’Ars, Nossa Senhora Aparecida e Sagrada Família

Paróquia São João Batista (São João do Tauape)

24/12 : 19h na Matriz e 17h na Capela Sagrada Família

: 19h na Matriz e 17h na Capela Sagrada Família 25/12: 8h30 e 17h30 na Matriz e 17h na Capela Sagrada Família

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Presidente Kennedy)

24/12 : 18h30 na Capela Nossa Senhora da Conceição e 19h na Matriz e Capela Nossa Senhora de Lourdes

: 18h30 na Capela Nossa Senhora da Conceição e 19h na Matriz e Capela Nossa Senhora de Lourdes 25/12: 17h na Matriz e na Capela Nossa Senhora de Lourdes, e 18h30 na Capela Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Pirambu)

24/12 : 16h e 19h na Matriz

: 16h e 19h na Matriz 25/12: 16h e 19h na Matriz

Paróquia São Francisco de Assis (Vila Velha)

24/12 : 17h na Matriz e 18h30 na Capela Santa Edwiges

: 17h na Matriz e 18h30 na Capela Santa Edwiges 25/12: 17h na Matriz e 18h30 na Capela Santa Edwiges

Paróquia São Pedro e São Paulo (Jardim Guanabara)

24/12 : 17h na Capela Rainha da Paz, 18h na Matriz e Capela Nossa Senhora Aparecida e 18h30 na Capela São José

: 17h na Capela Rainha da Paz, 18h na Matriz e Capela Nossa Senhora Aparecida e 18h30 na Capela São José 25/12: 9h na Capela São Vicente, 17h na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e 19h na Matriz e na Capela São José

Paróquia São Francisco de Assis (Quintino Cunha)

24/12 : 17h na Capela Menino Deus e 19h na Matriz

: 17h na Capela Menino Deus e 19h na Matriz 25/12: 17h na Capela Menino Deus e 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Conjunto Ceará)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 10h na Capela São Francisco, 17h na Matriz, Capela Santa Luzia, Capela São Pedro e São Paulo, e 19h na Matriz e na Capela São José

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Montese)

24/12 : 17h na Matriz e na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, e 19h na Matriz, Capela Nossa Senhora das Vitórias e Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

: 17h na Matriz e na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, e 19h na Matriz, Capela Nossa Senhora das Vitórias e Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 25/12: 17h na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, 19h na Matriz e na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e 19h30 na Capela Nossa Senhora das Vitórias

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios (Benfica)

24/12 : 18h na Matriz, Capela São José Operário e Capela Nossa Senhora das Graças

: 18h na Matriz, Capela São José Operário e Capela Nossa Senhora das Graças 25/12: 17h na Matriz e 19h na Capela São José Operário

Paróquia Santíssima Trindade (José Walter)

24/12 : 18h na Matriz, Capela São José e Capela Santa Teresa D’Ávila

: 18h na Matriz, Capela São José e Capela Santa Teresa D’Ávila 25/12: 9h, 16h e 18h na Matriz

Paróquia São Francisco de Assis (Dias Macedo)

24/12 : 17h na Capela Santo Expedito e na Capela Nossa Senhora Aparecida e 19h na Matriz e na Capela Imaculada Conceição

: 17h na Capela Santo Expedito e na Capela Nossa Senhora Aparecida e 19h na Matriz e na Capela Imaculada Conceição 25/12: 19h na Matriz e na Capela Sagrada Família

Paróquia Mãe Santíssima (Parque Dois Irmãos)

24/12 : 17h e 19h na Matriz

: 17h e 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mondubim)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Jesus, Maria, José (Antônio Bezerra)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Praia do Futuro)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 17h e 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Saúde (Mucuripe)

24/12 : 18h30 na Capela de São Pedro e 19h na Matriz

: 18h30 na Capela de São Pedro e 19h na Matriz 25/12: 17h na Matriz e 18h30 na Capela de São Pedro

Paróquia Senhor do Bonfim (Monte Castelo)

24/12 : 19h na Matriz, Capela Santa Teresinha e Capela Mãe Rainha

: 19h na Matriz, Capela Santa Teresinha e Capela Mãe Rainha 25/12: 17h na Matriz, 18h30 na Capela Santa Teresinha e 19h na Capela Mãe Rainha

Paróquia São João Eudes (Luciano Cavalcante)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 19h na Matriz

Paróquia Santa Teresinha (Vicente Pinzon)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 8h na Matriz e 19h na Capela São José

Paróquia São Pio X (Panamericano)

24/12 : 17h na Matriz, Capela Dom Bosco e Capela Nossa Senhora do Carmo, e 19h na Matriz novamente

: 17h na Matriz, Capela Dom Bosco e Capela Nossa Senhora do Carmo, e 19h na Matriz novamente 25/12: 17h e 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Piedade (Joaquim Távora)

24/12 : 17h e 19h na Matriz

: 17h e 19h na Matriz 25/12: 17h e 19h na Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia (Pedras)

24/12 : 17h30, Matriz e 19h, Capela Santa Luzia (Pedras) e Capela Santo Antônio

: 17h30, Matriz e 19h, Capela Santa Luzia (Pedras) e Capela Santo Antônio 25/12: 19h, Matriz, Capela Santa Luzia (Pedras) e Capela São José (Ancuri)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Messejana)

24/12 : 17h na Capela São João Batista, 19h na Matriz e Capela Maria Porta do Céu, e 20h30 na Capela Menino Jesus

: 17h na Capela São João Batista, 19h na Matriz e Capela Maria Porta do Céu, e 20h30 na Capela Menino Jesus 25/12: 7h na Matriz, 17h na Capela São João Batista e 19h na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres (Tancredo Neves)

24/12 : 17h na Capela São Francisco Xavier (Parque Manibura), 18h na Matriz e 19h na Capela Nossa Senhora Aparecida (Jardim das Oliveiras)

: 17h na Capela São Francisco Xavier (Parque Manibura), 18h na Matriz e 19h na Capela Nossa Senhora Aparecida (Jardim das Oliveiras) 25/12: 17h na Capela São Francisco Xavier (Parque Manibura) e 19h na Matriz e Capela Nossa Senhora Aparecida (Jardim das Oliveiras)

Paróquia São José (Lagoa Redonda)

24/12 : 17h, Capela de São Roque e 19h, Matriz e Capela Santa Edwiges

: 17h, Capela de São Roque e 19h, Matriz e Capela Santa Edwiges 25/12: 19h, Capela Nossa Senhora de Fátima e 19h30, Matriz

Paróquia São Francisco de Assis (Conjunto Palmeiras)

24/12 : 17h na Capela São José (Palmeiras 2) e Capela Divino Pai Eterno, 18h na Matriz e na Capela São João Batista, e 19h30 na Capela Nossa Senhora de Fátima (São Cristóvão)

: 17h na Capela São José (Palmeiras 2) e Capela Divino Pai Eterno, 18h na Matriz e na Capela São João Batista, e 19h30 na Capela Nossa Senhora de Fátima (São Cristóvão) 25/12: 18h na Matriz, 19h na Capela São João Batista e Capela Nossa Senhora de Fátima (São Cristóvão)

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Parque Santa Maria)

24/12 : 19h na Matriz

: 19h na Matriz 25/12: 17h na Capela São José (Santa Fé) e 19h na Matriz

Legenda: Missa de Natal do projeto 'Shalom Amigo dos Pobres' começará às 16h Foto: Divulgação/Shalom

SHALOM AMIGO DOS POBRES (Praça José Bonifácio, Centro)