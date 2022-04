Confira endereços de parques urbanos em Fortaleza que podem ser visitados

Os parques urbanos são áreas verdes que garantem às cidades preservação da fauna, da flora e em paralelo também servem como espaços de convivência e lazer. Eles, em geral, possuem dimensões e complexidades maiores que as praças e os jardins públicos. Em Fortaleza, conforme a Prefeitura, há 27 parques urbanos municipais.

Ao menos 13 deles passaram por processos de revitalização nos últimos anos. Nesses locais, é possível realizar atividades diversas e manter-se em contato com a natureza. Ao todo, a capital cearense tem 18 dessas áreas urbanizadas.

Na Capital, algumas dessas áreas como o Parque Urbano do Lago Jacarey ou o Parque Parreão são conhecidos há alguns anos. Outros, apesar de existirem há muito tempo e terem demanda por revitalização, só passaram por reestruturação recentemente, como o entorno da Lagoa da Parangaba, que oficialmente é também um parque urbano.

O Diário do Nordeste lista, a seguir, alguns desses parques. Com características, tamanhos e manutenção distintas, essas áreas são opções para caminhada, piquenique, brincadeiras infantis, atividades físicas, passeios com pets, e contemplação da natureza, para moradores do entorno e também visitantes.

O professor Marcelo Soares, do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que é importante que os parques urbanos sejam colocados de modo estratégico em toda a cidade, inclusive em áreas de vulnerabilidade econômica.

Marcelo Soares Professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da UFC “Não se deve colocar parques urbanos somente nas áreas já valorizadas. Porque isso leva a um aumento da desigualdade dentro das cidades. É importante ter um planejamento da visão da cidade como um todo".

Confira alguns parques urbanos de Fortaleza que podem ser visitados

Parque Arquiteto Otacílio Teixeira Neto (Bisão)

Foto: Fabiane de Paula

A área também conhecida como Parque do Riacho Maceió está localizada no bairro Mucuripe, e segundo a Prefeitura, foi inaugurada no dia 1º de agosto de 2014.

São 22 mil metros quadrados de parque urbano no encontro da Rua Tereza Hinko com a Avenida Beira-Mar, na foz do Riacho Maceió, um dos recursos importantes na história de Fortaleza. O espaço foi recuperado a partir de uma Operação Urbana Consorciada (OUC).

Localização: Encontro da Rua Tereza Hinko com a Avenida Beira-Mar, no bairro Mucuripe.

Parque Linear Adahil Barreto

Foto: Fabiane de Paula

O Adahil Barreto, conforme a Prefeitura, foi reaberto em 2018. Ele fica em uma área do Parque Estadual do Cocó. No espaço há campo de futebol, playground, academia ao ar livre e quadra poliesportiva.

O parque é definido como municipal, mas também, ao ser integrado ao Cocó, ficou caracterizado como um parque estadual.

Localização: Rua Major Virgílio Borba com Rua Vicente Leite, no bairro São João do Tauape.

Parque Linear do Parreão

Foto: Kid Jr

Ainda na década de 1990, a Prefeitura declarou a área do Parque Parreão como de utilidade pública. Em 2014, um decreto municipal criou o Parque Oficialmente. A área é composta por duas partes e possui o Riacho Parreão como corpo hídrico.

O trecho 1 do Parreão I é urbanizado, e, conforme a Prefeitura, tem pista de cooper, academia ao ar livre, parquinho e um anfiteatro.

Já o Parreão II é dividido no trecho 2, 3 e 4. O trecho 2 é urbanizado, e também tem pista de cooper, quadra de futsal, campo de futebol e academia ao ar livre. Os trechos 3 e 4 não são urbanizados.

Localização: Rua Major Virgílio Borba com Rua Vicente Leite, no bairro São João do Tauape.

Trecho 1: Av. Borges de Melo, Rua Martinho Rodrigues e Av. Eduardo Girão.

Trecho 2: Av. Borges de Melo, Rua João Araripe, Rua Conselheiro Francisco Lorda e Rua Edgar Pinho Filho.

Trecho 3: Rua João Araripe e Rua Moreira Gomes.

Trecho 4: Av. Luciano Carneiro e Rua Moreira Gomes

Parque Linear Rachel de Queiroz

Foto: Kid Jr

O Parque Linear Rachel de Queiroz é o maior parque municipal, sendo menor somente que o Parque do Cocó, que é estadual. A área localizada no lado Oeste da cidade tem 19 trechos. São 134 hectares, 12,5 quilômetros de extensão.

O parque como um todo interliga diversos recursos hídricos, como o Açude João Lopes, a Lagoa do Alagadiço e o Açude Santo Anastácio.

Este ano, a Prefeitura realizou a recuperação dos trechos 1, 2, 5 e 6. Essa extensão é urbanizada.

No local há calçadão para caminhadas, ciclofaixa bidirecional, paisagismo, mobiliários urbanos, bicicletários, anfiteatro, pontes de acesso, quiosques, e equipamentos para o lazer e prática de esportes, como quadras, Areninha.

Localização: Av. Governador Parsifal Barroso, no bairro Presidente Kennedy

Parque Urbano da Liberdade (Cidade da Criança)

Foto: Thiago Gadelha

O Parque Urbano da Liberdade, conhecido por Cidade da Criança, esse ano completa 120 anos de história. O espaço que compõe a paisagem do Centro foi inaugurado em 1902 e tombado em 1991.

A requalificação iniciada em junho de 2020 foi concluída em dezembro de 2021. A obra contemplou a restauração de todo o espaço, que tem um lago, e dentre os imóveis, nove prédios históricos e além de todo o paisagismo.

O Parque é um espaço de refúgio em meio aos prédios históricos e comerciais do Centro.

Localização: Rua Pedro I, no bairro Centro.

Parque Urbano do Sítio Tunga

Foto: Kid Jr

O Parque Urbano do Sítio Tunga, também é conhecido como Parque da Longevidade. Situado no bairro Luciano Cavalcante, foi criado a partir de uma Operação Urbana Consorciada estabelecida em maio de 2011. Antes, a área era degradada.

O Parque foi inaugurado em 2020 e tem campo de futebol, parque infantil, cachorródromo e academia ao ar livre.

Localização: Av. Comodoro Estácio Brígido, no bairro Luciano Cavalcante

Parque Urbano da Lagoa da Parangaba

Foto: Helene Santos

Segundo a Prefeitura, a Lagoa da Parangaba é a maior em volume de água da Capital. O Parque Urbano no entorno da Lagoa, situado no bairro de mesmo nome, foi criado oficialmente em 2014. No final de 2019 a área foi entregue requalificada.

O entorno da Lagoa ganhou infraestrutura que envolve tanto o comércio local, como o lazer e a prática de esportes.

Com a obra, o parque recebeu novas calçadas e ciclofaixas com piso intertravado, pista de cooper e skate, campo de futebol, quadras de vôlei de praia, uma mini areninha, pracinhas e quiosques de alimentação, convivência e banheiros.

Também foi feito um novo paisagismo com o plantio de árvores e criação de jardins, conforme a Prefeitura.

Localização: Rua Gomes Brasil, no bairro Parangaba.

Parque Urbano do Lago Jacarey

Foto: Kid Jr

O lugar conhecido pelos atrativos gastronômicos, teve o Parque Urbano revitalizado recentemente. O Parque Urbano do Lago Jacarey foi criado oficialmente em 2014 e é referência de área de lazer.

O local tem lago, marrecos, tartarugas e uma praça com várias opções de barraquinhas de comida, artesanato, entre outros, de acordo com a Prefeitura. A área mistura preservação ambiental e lazer.

Localização: Av. Viena Weyne, no bairro Cidade dos Funcionários.

Parque Ecológico do Passaré

Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

O Parque Ecológico do Passaré está prestes a virar Parque Zoobotânico do Passaré. Ele abriga o zoológico e o horto municipal, e é reconhecido pela Prefeitura como Parque Urbano, mas ainda não possui instrumento normativo, ou seja, não foi oficialmente criado por decreto. Mas, na prática já é utilizado.

O Parque tem mais de 150 animais, uma lagoa e um viveiro de mais de 100 mudas de plantas. O espaço foi reaberto em 2022 e, segundo a Prefeitura, os visitantes irão encontrar um grande área verde sombreada por árvores nativas, animais silvestres e selvagens do Zoológico e diferentes espécies de árvores e plantas cultivadas no Horto Municipal.

Localização: Av. Prudente Brasil, 685, no bairro Passaré.