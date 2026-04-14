Como consultar medicamentos disponíveis nas unidades de saúde de Fortaleza

Moradores de Fortaleza podem consultar, de forma rápida e prática, quais medicamentos estão disponíveis nos postos de saúde do Município por meio do aplicativo Mais Saúde Fortaleza. A ferramenta reúne informações atualizadas sobre o estoque nas unidades e ajuda a evitar deslocamentos desnecessários.

De acordo com a coordenadora da assistência farmacêutica de Fortaleza, Nivia Tavares, o acesso é simples e intuitivo. “Os cidadãos podem acessar o app Mais Saúde Fortaleza e clicar no ícone ‘estoque de medicamentos’. Lá, encontram uma lista em ordem alfabética e também podem buscar pelo nome do medicamento digitando as primeiras letras. Ao selecionar o item, o aplicativo mostra em quais unidades ele está disponível e o estoque em cada uma delas”.

A coordenadora também destaca que os medicamentos são identificados pelo nome genérico, conforme determinação legal. “Os medicamentos no aplicativo estão pelo princípio ativo, seguindo a lei federal que determina que, no SUS [Sistema Único de Saúde], sejam designados pelos nomes genéricos”.

O aplicativo está disponível na App Store e na Google Play.

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Retirada pode ser feita em diferentes unidades

Além de consultar a disponibilidade, os pacientes têm flexibilidade na retirada dos medicamentos, que pode ser feita em qualquer unidade de saúde. "Não precisa ser necessariamente na sua unidade de referência. Ainda assim, a recomendação é buscar a sua unidade, para evitar superlotação em outras”, explica Nivia Tavares.

Fortaleza conta atualmente com 134 farmácias básicas, sendo 26 delas também classificadas como farmácias polo, além de 16 unidades de Componente Especializado.

“Cerca de 80% dos medicamentos estão disponíveis nas unidades básicas. Já as farmácias polo concentram também os medicamentos controlados”, diz a coordenadora.

Como retirar medicamentos

Para ter acesso aos medicamentos, é necessário estar cadastrado no sistema de prontuário eletrônico do município e apresentar prescrição dentro do prazo de validade.

Esses prazos variam conforme o tipo de medicamento: “Para medicamentos controlados e receitas comuns, a validade é de até 30 dias. Já para antibióticos, é de até 10 dias”.

Caso o paciente não possa comparecer, outra pessoa pode fazer a retirada "desde que leve o documento de identificação do paciente, para que o registro seja feito no sistema”, destaca Nivia Tavares.