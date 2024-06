Com programação gratuita, Projeto Festejos Juninos chega ao North Shopping Maracanaú

O clima de São João vai invadir o North Shopping Maracanaú com o projeto "Festejos Juninos", realizado pelo Sistema Verdes Mares. A iniciativa, promovida pela Rádio FM 93 em parceria com o empreendimento, preparou um evento especial nos dias 28 e 29 de junho, que transformará o espaço em um verdadeiro arraial, com atividades para toda a família, das 17h às 21h30.

O evento será realizado no Estacionamento Acesso A, aberto ao público e com entrada gratuita. A programação conta com cidade cenográfica, forró pé de serra, apresentações de danças juninas e brincadeiras infantis, planejadas para acompanhar uma noite de muita música, dança e diversão.

Na sexta, acontecem as apresentações do grupo Inclusão Forrozeira, de Iara Pamella e de Matheus Barbosa, e Xote Bom, além da participação de uma quadrilha junina para animar o público. O sábado será voltado inicialmente para as crianças, com apresentações do grupo Arte Sob Sapatilha, com um número de ballet junino e da Jujubanda, que realizará um São João infantil. Após esse momento, Igor Bezerra sobe ao palco do evento e Suzy Navarro encerra a noite com muito forró.

Para Lia Cavalho, Superintendente do North Shopping Maracanaú, os Festejos Juninos no North Shopping Maracanaú são uma forma de oferecer uma extensão do São João da cidade, que é tão marcante. “Queremos proporcionar um ambiente acolhedor e festivo, onde as famílias possam se reunir, desfrutar de música ao vivo, participar de diversas ativações e saborear as deliciosas comidas típicas da época. Nosso objetivo é criar um espaço onde todos possam continuar a celebração de São João com muita animação e segurança”, afirma ela.

Confira a programação completa:

28 de junho (sexta-feira): 17h: Apresentação do Inclusão Forrozeira 17h30: Quadrilha junina 18h: Matheus Barbosa e Xote Bom 20h10: Iara Pamella

29 de junho (sábado): 17h: Arte Sob Sapatilhas - Ballet junino 18h: Jujubanda - São João infantil 19h: Igor Bezerra 20h10: Suzy Navarro



Serviço:

Festejos Juninos - North Shopping Maracanaú

Datas: 28 e 29 de junho

Horário: 17h às 21h30

Local: North Shopping Maracanaú (Estacionamento Acesso A)

Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - CE, 61900-010

Entrada Gratuita