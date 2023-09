Com mais de 1.500 artesãos, feira de artesanato começa amanhã (26) em Fortaleza

Tradicional manifestação artística cearense, o artesanato é uma das principais vitrines do estado. Como forma de celebrar esses artistas e proporcionar novas oportunidades de negócios, a partir de amanhã (26), será realizada a 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce). O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará e conta com mais de 1.500 artesãos de todos os estados e 320 expositores. A mostra segue até o dia 1º de outubro.

A programação cultural será intensa durante o período da Feira. Para embalar a cerimônia de abertura da Fenacce, o músico Waldonys vai se apresentar no espaço no dia 26, a partir das 20 horas. Já na sexta-feira (29), o público poderá conferir o show de Jorge Vercilo, também às 20 horas.

Para ter acesso ao pavilhão de expositores e aos shows, os interessados devem doar 2 kg de alimentos na entrada. Os itens recebidos serão destinados a programas sociais. Em 2022, foram arrecadadas mais de 23 toneladas de alimentos.

Na programação do evento, além das obras expostas, haverá palestras, rodas de conversa, talk shows, oficinas de artesanato e de gastronomia. Para participar das oficinas não é necessário inscrição prévia, bastando chegar antes do horário de início. A programação completa com os horários está disponível no site do evento.

Outro destaque do evento é a feira internacional de negócios, na qual compradores convidados de todos os continentes irão apreciar o artesanato nacional, estimulando o networking. A iniciativa foi realizada pela primeira vez em 2022 e será expandida neste ano.

No campo da formação, a Fenacce contará com palestras com temas que buscam incentivar a projeção dos negócios dos participantes. “Moda e Empreendedorismo na Economia Criativa”; “Políticas Públicas do Artesanato Brasileiro”; “Sustentabilidade e Responsabilidade Social na Economia Criativa” são alguns dos temas que serão abordados.

Diversidade de artes

Como forma de se posicionar como local para manifestações artísticas de todas as partes do Brasil, a Fenacce contará com obras que representam a riqueza de cada região do país. Objetos feitos à base de borracha, de couro e madeira da região Norte; rendas de bilro do Nordeste; biojóias de chifre e couro do Centro-Oeste; decorações em ferro do Sudeste; objetos decorativos em retalhos texteis do Sul são algumas das obras que poderão ser vistas nos corredores do Centro de Eventos.

Ceará como espaço de desenvolvimento

De acordo com Stella Pavan, organizadora da Fenacce e presidente do Sindieventos, o Ceará conta atualmente com 36 mil artesãos cadastrados no Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato do estado. Em 2022, o artesanato cearense movimentou cerca de R$ 3,8 milhões.

Legenda: Para ter acesso ao pavilhão de expositores e aos shows, os interessados devem doar 2 kg de alimentos na entrada Foto: Rogério Felipe

“O artesanato também mexe e promove toda a cadeia produtiva do turismo, fazendo com que haja uma promoção local de hotéis e restaurantes. Então, a participação do artesanato dentro da economia do nosso estado é de fundamental importância”, comenta Stella.

Segundo a organizadora, a Fenacce, hoje, é a feira de artesanato que mais cresce no Brasil, se posicionando dentro do calendário nacional e com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro. Para a edição 2023, a expectativa de público é de 40 mil pessoas durante os seis dias de evento.

Um dos pilares da Fenacce é a atenção à sustentabilidade. Dessa forma, foi contratada uma empresa para realizar o manejo dos resíduos gerados durante o evento, para que sejam feitos o reaproveitamento e a reciclagem.

“Então, além de ter toda essa operacionalização desses resíduos, nós vamos doar os resíduos sólidos para algumas empresas cadastradas, onde eles serão transformados, muitos deles em arte, e outros em subsistência dessas famílias que vivem da reciclagem”, pontua Stella Pavan.

Serviço

5ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce)

Data: de 26 de setembro a 1º de outubro

Horários:

No dia 26 - das 17h às 22 horas;

Dias 27, 28 e 29 - Das 14h às 22 horas;

Dia 30 - das 10h às 22 horas;

Dia 01 - das 10h às 20 horas.

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999

Instagram: @fenacce

www.fenacce.com.br