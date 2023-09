Com detalhes sobre cenário da saúde nas cinco regiões do Estado, Sesa lança Planos de Saúde Regional

Com a finalidade de direcionar tratamento adequado à população e ampliar o alcance das políticas públicas de saúde, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) construiu os Planos de Saúde Regional (PSR). Os documentos, entregues no último dia 1º de setembro, apontam detalhes sobre a situação sanitária em cada uma das cinco Regiões do Estado: Fortaleza, Norte, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe.

Análise de demanda e de oferta, detecção de macroproblemas e estabelecimento de metas e objetivos para os diferentes níveis de atenção à saúde são alguns dos aspectos abordados nos documentos.

De acordo com a Sesa, o Ceará é o primeiro estado do Brasil a concluir a elaboração desse tipo de documento e aprová-los na sua Comissão Intergestores Regional (CIR). Os planos são voltados para o período de 2024 a 2027 e estabelecem diretrizes que vão nortear as políticas de saúde do governo estadual e que serão base para a elaboração do Plano Estadual de Saúde.

No evento de lançamento, a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, destacou que os documentos apresentam o planejamento para que o Governo do Ceará, em parceria com o Ministério da Saúde, amplie a oferta de serviços de alta complexidade para as diversas regiões do Estado, facilitando o acesso e reduzindo a necessidade de deslocamento dos cidadãos para atendimento.

Os planos de saúde das cinco macrorregiões de saúde do Estado foram entregues durante o Seminário Estadual de Regionalização e Governança Federativa Regional no Ceará. Segundo informações da Sesa, entre as prioridades dos planos estão a ampliação e a regionalização dos serviços de alta complexidade e do atendimento em oncologia.

“A rede de atenção à saúde precisa ser fortalecida em todo o Ceará. Os Planos dão condições para direcionarmos um tratamento adequado à população, além de fortalecermos a atuação dos profissionais na promoção de saúde e prevenção de doenças”, explica Joélia Rodrigues, coordenadora de Desenvolvimento Institucional e Planejamento da Sesa, em comunicado à imprensa.

Para a construção dos planos, foram mobilizados diversos atores sociais, desde gestores e instituições de ensino a prestadores de serviço, incluindo representantes do Governo Federal, dos estados e dos municípios.

