Com café e traços históricos, veja como será nova praça construída no Centro de Fortaleza

Área histórica do Centro de Fortaleza, o entorno da Igreja do Rosário ganhará um novo espaço para atividades culturais: uma praça ligada à Academia Cearense de Letras (ACL). A obra é orçada em cerca de R$ 2,3 milhões e deve ser entregue em junho deste ano.

O calçadão a ser requalificado interliga as ruas do Rosário e Sena Madureira, próximo à Praça dos Leões, e receberá arborização, mobiliário urbano, artefatos de decoração e até uma réplica do antigo Café Java – onde membros da Padaria Espiritual se reuniam no final do século XIX.

A ordem de serviço para a obra foi assinada na manhã de quinta-feira (11) pelo prefeito José Sarto. “Vamos requalificar a praça e o entorno, as ruas General Bezerril, Galeria Pedro Jorge e Rua do Rosário”, indica o gestor.

O prefeito descreve o local como “um espaço à europeia, a ser ocupado pelo fortalezense com saraus literários, musicais, para dar uma chacoalhada na cultura”. Após a conclusão dos trabalhos, executados pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), a praça (ainda sem nome) será cuidada e administrada pela ACL.

Legenda: Projeto de futura praça da ACL Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

Ferruccio Feitosa, titular da Seger, justifica que “requalificar os ambientes, iluminar, deixar arborizados e fazer com que as pessoas possam se apropriar dos espaços públicos” é um dos principais objetivos da requalificação.

“Temos que fazer com que as pessoas cada vez mais venham ao Centro. Estamos fazendo não só a requalificação de uma praça, mas um boulevard semelhante ao Passeio Público, para que as pessoas convivam com esse pedaço de chão importante para a história da nossa cidade”, frisa Feitosa.

O secretário da Regional Centro, Isaac Andrade, endossa a ideia. “O Centro é onde a cidade nasceu, onde historicamente as pessoas se encontravam. Vinham de bairros mais distantes para estar aqui. Muito da nossa cultura surgiu aqui, mas nas últimas décadas houve uma diminuição da frequência desse espaço. Hoje estamos tentando resgatar o Centro como ponto de encontro.”

Nova Padaria Espiritual

A renovação do calçadão também deve trazer consigo um resgate histórico. A ideia é que o “boulevard” seja sede para atividades ligadas às artes e à literatura – bem como reuniões de jovens que vão compor a “nova Padaria Espiritual”.

Tales de Sá Cavalcante, presidente da ACL, explica que a instituição abrirá um concurso voltado a estudantes da rede pública de Fortaleza para selecionar os membros da nova Padaria. “Vamos orientá-los para que fique nos moldes da antiga”, relata.

Legenda: Praça ficará localizada no calçadão próximo à Igreja do Rosário, no Centro de Fortaleza

O presidente destaca com empolgação a simbologia de ter no espaço uma réplica do Café Java. “Nosso objetivo é fazer uma praça como espaço cultural. Teremos saraus e atividades da própria ACL. Assim como a Padaria Espiritual se reunia no Café Java, vamos reunir a nova Padaria no novo café”, pontua.

Tales de Sá Cavalcante Presidente da Academia Cearense de Letras Quando aqui era o Palácio do Governo, tínhamos um jardim. Na época, os jornais noticiaram que ‘as picaretas estavam derrubando 145 anos de história’. O que estamos fazendo é ressuscitar essa história.

Além do nome da praça, a figura histórica que será homenageada num busto que será erguido lá também será selecionada por concurso de ideias, como informa Tales. Os detalhes devem ser informados “próximo ao término da obra”.

O que foi a Padaria Espiritual

A Padaria Espiritual, como explica a ACL, surgiu em 1892 e foi “inicialmente composta por jovens escritores, desenhistas, pintores e músicos, teve sua origem no Café Java, e seu objetivo principal era despertar o interesse da sociedade pelas letras e artes”.

À época, a agremiação era composta apenas por rapazes, que escreviam, publicavam e discutiam obras literárias nas reuniões, chamadas de “fornadas”.

A “nova Padaria Espiritual”, como garante o presidente da ACL, terá espaço para quaisquer jovens estudantes da rede pública que tiverem interesse em ingressar via concurso – independentemente do gênero, “sem discriminação”.