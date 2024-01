Com aulas de barco a vela, kitesurf e wing foil, Barra do Ceará terá Escola Náutica de Fortaleza

Jovens e adultos que vivem no entorno da Barra do Ceará terão novas opções de lazer que, além de proporcionarem mais qualidade de vida, poderão ser uma nova possibilidade de atuação profissional. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) irá criar a Escola Náutica de Fortaleza - Polo Barra, onde serão ministradas aulas nas modalidades barco a vela, kitesurf e wing foil. A prioridade de atendimento é para pessoas em vulnerabilidade social residentes da região.

A proposta da Escola Náutica de Fortaleza busca atender a uma crescente demanda que surgiu na Cidade a partir da atuação de instituições e escolas náuticas privadas, principalmente nas modalidades vela — como kitesurf, wing foil e dingue — e remo — como canoagem e Stand Up Paddle (SUP). Segundo a justificativa do projeto, há o objetivo de influenciar inclusive no desenvolvimento do turismo esportivo de aventura e na valorização de regiões históricas de Fortaleza.

Inicialmente, a escola terá 120 vagas voltadas para jovens e adultos a partir dos 15 anos. Em paralelo ao ensino das modalidades esportivas, o projeto vai orientar, capacitar e certificar os participantes para que eles possam atuar profissionalmente na área do esporte e lazer náutico.

O edital da chamada pública n.º 008/2023, que autoriza a contratação de Organização da Sociedade Civil (OSC) para criar a Escola Náutica de Fortaleza, estima o investimento de R$ 450 mil ao longo de 12 meses de execução do projeto.

As aulas semanais serão ministradas por instrutores com certificação das federações ou associações competentes, com apoio de monitores também capacitados. Será realizada a contratação de instrutores da própria região, além da mão de obra de apoio e aquisição de material permanente.

A abertura dos envelopes dos participantes no processo licitatório ocorreu no dia 21 de dezembro de 2023. Na ocasião, a Associação Instituto Povos foi considerada apta a participar do certame.

O ESPORTE PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A criação da Escola Náutica de Fortaleza pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem o propósito de utilizar os esportes náuticos como ferramenta de ensino e transformação social para proporcionar a prática de atividade para uma região carente de investimentos no segmento e com "enorme potencial humano".

Entre os objetivos do projeto estão o aumento do número de praticantes das modalidades náuticas em Fortaleza e a transformação da Capital em referência nacional pela democratização desses esportes. O projeto também busca proporcionar melhorias nas condições de saúde física e mental para os participantes, além de capacitá-los e orientá-los a ingressar no mercado de trabalho nessa área de atuação.