Colação de grau 2022.2 da Unifor reúne 1.500 concludentes

Mais um semestre em que a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, abre o seu Campus para celebrar a realização de um sonho para seus alunos: a Colação de Grau. Na noite desta sexta-feira (6), a instituição reuniu na Praça Central do Campus 1.500 concludentes de 2022.2, entre alunos da graduação e pós-graduação.

Além dos diplomas, os alunos com as melhores médias de cada curso receberam o Certificado de Desempenho Acadêmico e os alunos com as melhores notas de cada Centro de Ciências receberam a Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz, entregue pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha. Em seu discurso, a presidente parabenizou os formandos pela conquista e dedicação de todos, ressaltou o compromisso que a Universidade de Fortaleza tem com a educação de excelência e frisou os 50 anos de serviço à sociedade cearense.

“Em março próximo, a nossa Universidade de Fortaleza completa seus 50 anos. Este é um momento que me faz lembrar uma frase dita pelo então Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, ao meu pai, Edson Queiroz: “na meia luz do crepúsculo vespertino de hoje, nesta Fortaleza, vi um homem chorar e uma universidade nascer”, destacou.

Ela também aproveitou a oportunidade para agradecer a dedicação da reitora Fátima Veras, que, na ocasião, encerrou o mandato de 14 anos como reitora da instituição. “Fátima esteve por 14 anos à frente da Reitoria e nos deixa com um legado de profissionalismo e liderança à frente de todos que fazemos a Unifor.”, disse.

Ao se dirigir aos alunos, a professora Fátima Veras lembrou os 45 anos de dedicação à Unifor. “Estou certa de que a Universidade de Fortaleza lhes deu a melhor formação, pois, nestes 45 anos em que aqui estive, como professora, diretora de centro, vice-reitora e, neste instante, estou como reitora, comprovei o mister de sua missão e participei de decisões que visavam sempre à excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, no objetivo basilar de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural da comunidade universitária e da sociedade em geral”.

Conquista coletiva

Escolhida para representar os alunos durante a cerimônia, Juliana Barros Freire, graduanda de Fisioterapia, destacou o percurso acadêmico até chegar a Coleção de Grau. “Agora, prestes a receber o tão sonhado diploma, que possamos entender que ele representa muito mais que um título ou um papel; representa um novo desafio que se inicia com infinitas possibilidades. Espero, daqui a um tempo, encontrar com vocês novamente e partilhar das maravilhas que aconteceram em suas vidas. Espero que sejamos felizes naquilo que escolhemos e que não tenhamos medo de recomeçar sempre que for preciso”, declarou.

Conheça os ganhadores da Bolsa Yolanda Queiroz

Centro de Ciências da Saúde

Curso de Psicologia: Ladyjane Alves Moreira Brasileiro

Centro de Ciências Tecnológicas

Curso de Arquitetura e Urbanismo: Isabela Aureli Pinto

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Curso de Cinema e Audiovisual: Alan de Sousa Oliveira

Centro de Ciências Jurídicas

Curso de Direito: Juliana Sobreira Quintino dos Santos

Graduação Tecnológica

Curso de Design de Moda: Hayana Diniz Farias Feijó

Discursos

Lenise Queiroz Rocha

Presidente da Fundação Edson Queiroz

Legenda: A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, discursou na colação Foto: Ísis Rebouças

Senhoras e senhores, caríssimos graduados e pós-graduados, boa noite!

Este é um momento de celebração da alegria que sentimos ao final de uma missão cumprida!

Todos aqui festejamos o encerramento de uma jornada e nós que fazemos a Universidade de Fortaleza comemoramos o fechamento de um ciclo na história dos nossos alunos. Continuamos com o propósito de formar profissionais competentes, que contribuam com o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país.

Esse é o sonho de vocês e a cada semestre a nossa realização também ao vermos um número expressivo de profissionais entrando no mercado de trabalho ou se felicitando por este momento.

Participamos de dezenas de solenidades como esta, mas cada colação de grau guarda uma emoção diferente, porque são histórias individuais de transformação de vida, de superação. Orgulha-nos muito dizer que já formamos mais de 110 mil pessoas que protagonizaram as mudanças de melhorias do nosso estado e da região nordeste, em especial.

O conhecimento é a base de muitas realizações em nossas vidas. Está nela a fonte da tolerância, da solidariedade e da criatividade para decisões racionais e éticas. Nós, da Universidade de Fortaleza, acreditamos tanto na educação como caminho para o desenvolvimento que, a partir deste ano, vamos ampliar o nosso número de bolsas de estudo para atender aos que sonham em fazer uma graduação.

A Universidade de Fortaleza é grande não só no tamanho do seu campus e pela natureza presente, mas também, em ações que se multiplicam em saberes e contribuem sobremaneira para colocar o nosso Ceará em destaque. Não é à toa que ela é considerada a melhor instituição particular de ensino superior do Brasil. Tenho certeza de que o conhecimento e as experiências vividas aqui farão a diferença na vida de todos vocês.

E, já finalizando minha fala, quero agradecer aqui em público a dedicação da educadora Fátima Veras, a nossa Magnífica Reitora que hoje encerra uma belíssima trajetória na nossa Universidade. Fátima esteve por 14 anos à frente da Reitoria e nos deixa com um legado de profissionalismo e liderança à frente de todos que fazemos a Unifor.

Muito obrigada de coração!

Fátima Veras

Reitora da Unifor

Legenda: A reitora Fátima Veras fez fala durante o evento Foto: Ísis Rebouças

Boa noite a todos!

É com imensa alegria que estou aqui para celebrar este momento com vocês, queridos graduandos e pós-graduandos. Ele marca o fechamento de um ciclo e o início de outro, cheio de novas e boas perspectivas. A vida é feita de encontros, despedidas e recomeços, e por isso é tão grandiosa quanto a capacidade de superação e reinvenção, que nos faz ultrapassar limites, vencer desafios e realizar sonhos.

Estou certa de que a Universidade de Fortaleza lhes deu a melhor formação, pois, nestes 45 anos em que aqui estive, como professora, diretora de centro, vice-reitora e, neste instante, estou como reitora, comprovei o mister de sua missão e participei de decisões que visavam sempre à excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, no objetivo basilar de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural da comunidade universitária e da sociedade em geral.

A carreira que vocês escolheram está sedimentada; podem ganhar o mundo! Vocês estão aptos a utilizar o conhecimento com sabedoria. Seus valores, suas crenças, e sua postura ética são balizas que sempre postularão suas decisões. Assim também a visão humanística que dará suporte ao pensamento e às ações de vocês.

Precisamos ser gratos por tantas dádivas! Diz o filósofo grego Antístenes, que “A gratidão é a memória do coração”. Assim, com o coração generoso, agradeçamos a Deus pelo ar que respiramos, pela fé que nos move e coloca para a frente. Agradeçamos aos nossos familiares e aos mestres pelo investimento de afeto e a aprendizagem necessária. Agradeçamos, aos colegas e aos companheiros de jornada, a mão estendida e a cumplicidade, a amizade e a energia renovada dos encontros.

Que guardemos na memória somente o que foi bom, pois, como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade: Amar o perdido / deixa confundido / este coração. // Nada pode o olvido / contra o sem sentido / apelo do Não. // As coisas tangíveis / tornam-se insensíveis / à palma da mão. // Mas as coisas findas, / muito mais que lindas, / essas ficarão.

Sejam sempre felizes! Muito obrigada!

Professora Kátia Patrocínio

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Legenda: A professora Kátia Patrocínio discursou na colação como representante do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão Foto: Ísis Rebouças

Boa noite a todos e a todas!

Começo agradecendo a Universidade de Fortaleza a oportunidade de estar aqui junto com vocês e seus familiares neste momento tão importante e inesquecível que é a colação de grau. Pra mim é uma grande honra.

Meus primeiros parabéns a todos os pais presentes e aos ausentes fisicamente, mas certo que todos seus pais estão espiritualmente presentes. Neste momento de imensa felicidade, a noite também é de vocês, na mesma medida de seus filhos. Eles não existiriam sem vocês. Eles não estariam aqui se não fossem vocês. Parabéns! Somente pode saber que é amar desmedidamente filhos quem os têm! É um amor puro e incondicional. Por isso mais uma vez felicito e parabenizo todos os pais.

Aos concludentes e futuros profissionais, digo que certamente o sonho que um dia tiveram agora deixou de ser sonho e se transformou em realidade. Jornalistas, publicitários, médicos, odontólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, arquitetos, engenheiros, administradores, contadores, rogo a todos que se sintam escolhidos para fazerem de seu ofício mais do que uma profissão, mas uma paixão que seja eterna enquanto exista, enquanto dure!

De vocês espero sinceramente que tenham um compromisso, independente da carreira que vão seguir, estudem, estudem e estudem. Lembrem-se que o tempo de estudo, nunca é um tempo perdido. Busquem tirar o que há de melhor no coração de vocês. Ajam como verdadeiros reis, sejam nobres: ajam como seres imprescindíveis no mundo moderno, sejam bons e generosos na verdadeira essência da palavra. Que cada dia de suas vidas no trabalho seja um verso que cada um possa contribuir por um mundo melhor. Quem foi meu aluno já me escutou dizer várias vezes, amo o que faço e ainda me pagam por isso. Não vale a pena viver sem amar o que se faz. A felicidade é uma opção e deve ser a busca de cada um de vocês. Por favor, optem por ela. Escolham, queiram ser felizes.

As palavras, sim as palavras podem transformar as pessoas, no entanto, os atos, os atos transformam o mundo. Por isso, peço a cada um de vocês, que tornem o mundo ao seu redor melhor. E claro, de quem estiver ao seu redor também. Este é o real sentido de nossas vidas. E é para isso que estudamos. Como diz o pedagogo Paulo Freire “A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas. E são as pessoas que transformam o mundo”. Então, transformem o mundo!

Há uns versos sábios, simples e profundos que dizem assim: “No final, somente três coisas importam, o quanto você amou, o quão gentilmente você viveu e quão graciosamente você deixou para trás as coisas que não significaram nada para você”. Hoje vocês são as estrelas mais brilhantes do céu. Inebriem-se com ela e a tornem inesquecível em suas vidas. Parabéns! Deus os abençoe! E que Nossa Senhora derrame suas bênçãos em cada um dos presentes. Tenham uma boa noite! Muito obrigada.

Juliana Barros Freire

Graduanda de Fisioterapia

Legenda: A estudante de fisioterapia Juliana Barros Freire representou os concludentes Foto: Ísis Rebouças

Excelentíssimas Autoridades presentes,

Senhores Professores e Professoras,

Caros Colegas Formandos,

Senhoras e Senhores,

Boa Noite!

É com imenso prazer que hoje represento todo o corpo discente da Universidade de Fortaleza! E não teria como iniciar esse momento de outra forma a não ser afirmando: nós conseguimos!

Foram anos de resiliência, renúncia, entrega e de muito esforço. E hoje estamos aqui, emocionados, concretizando sonhos e conquistas!

O percurso, por muitas vezes, saiu um pouco do nosso controle, mas se chegamos até aqui, é porque, quando tudo parecia impossível, aquela voz, que todos nós conhecemos, afirmava que, no final, tudo iria valer à pena. E estamos hoje concluindo mais uma etapa importante, etapa essa construída dia após dia, com dedicação, em meio a tantos outros afazeres, mas com a certeza de que estávamos sempre dando o nosso melhor, sendo protagonistas da nossa própria história.

Nesse momento, cabe fazer uma reflexão sobre tudo o que passamos nesses anos de graduação e aproveito para fazer uma pergunta: você imaginava que tudo aconteceria da forma que aconteceu?

O frio na barriga ao esperar algum processo seletivo, a ansiedade para começar um estágio tão esperado. Quem não lembra da época em que passar a manhã na Unifor já era cansativo? E a correria que era para fazer a matrícula? E a tão temida semana de provas? E a entrega do TCC? Quantas coisas aconteceram e quantas vezes pensamos em desistir pelo cansaço ou pela correria do semestre ou por coisas que tentavam tirar o nosso foco e que, de certa forma, fizeram com que parássemos tudo que estávamos fazendo para nos concentrar no que era preciso, no que realmente importava.

O escritor Guimarães Rosa, no romance Grande Sertão Veredas, diz uma verdade que exemplifica bem o que é a vida acadêmica. “O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”. CORAGEM, essa é a palavra que melhor define todos que hoje desfrutam desse momento. Nós, formandos, somos a prova do que é ter coragem.

Coragem para começar algo que ainda nem conhecíamos bem, coragem para confiar que aquilo poderia ser o que faríamos para o resto da vida, coragem para depositar amor e descobrir a gama de possibilidades que a profissão que escolhemos tem para oferecer.

Nessa montanha russa de sentimentos e emoções, de novos sonhos e novas conquistas, que possamos olhar com saudade e gratidão para tudo o que já foi construído e, com esperança e fé, para tantas outras histórias que ainda vamos construir. Que possamos continuar com essa força que nos levou a escolher a nossa profissão. Se tínhamos aquele medo, lá no comecinho, do que queríamos fazer, hoje, sabemos exatamente como fazer!

E sabemos exatamente como fazer, porque, durante toda nossa trilha acadêmica, nossos professores estavam ali, sendo luz para guiar os caminhos que iriamos percorrer. Transmitiram muito mais do que só conhecimento, dividiram durante esses anos de graduação suas vidas na confiança de que grandes frutos seriam colhidos. E olha só, olha quantos formandos temos nesse Campus, quantas histórias inspiradas naquilo que eles se propuseram a ensinar. A vocês professores, de todos os cursos, meus mais sinceros agradecimentos por acreditarem que daqui poderiam sair grandes potencias.

E tudo isso só foi possível também pela rede de apoio que construímos durante esse tempo: nossos pais, familiares, companheiros e amigos, pessoas que amamos, que, mesmo em meio ao caos, se disponibilizaram e permaneceram por perto, confiando e acreditando, que, sim, chegaríamos à tão sonhada colação de grau. Sozinhos esse percurso seria muito mais difícil.

Agora, prestes a receber o tão sonhado diploma, que possamos entender que ele representa muito mais que um título ou um papel; representa um novo desafio que se inicia com infinitas possibilidades. Estamos preparados para enfrentá-lo e para transpor qualquer obstáculo, pois carregamos, com cada profissão, uma formação de excelência.

Espero, daqui a um tempo, encontrar com vocês novamente e partilhar das maravilhas que aconteceram em suas vidas. Espero que sejamos felizes naquilo que escolhemos e que não tenhamos medo de recomeçar sempre que for preciso!

Até logo pessoal, muito obrigada!