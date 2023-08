Cobra e coruja são resgatadas pela polícia ambiental em Fortaleza e Juazeiro do Norte

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi responsável pelo resgate de dois animais silvestres, uma coruja e uma cobra, na última segunda (31) e terça-feira (1º).

Os animais foram encontrados em ocorrências distintas em Fortaleza e no município de Juazeiro do Norte, no Interior do Estado.

Os resgates tiveram início na tarde da segunda (31), quando os policiais receberam informações acerca de uma cobra verde, popularmente conhecida como cobra-cipó, encontrada na calçada de uma residência no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte.

A serpente, de espécie peçonhenta, foi capturada com um pinção apropriado para cobras, de forma que os policiais militares não se machucassem com o animal venenoso.

Coruja Suindara foi abandonada em pet shop

Já nessa terça-feira (1º), uma equipe do BPMA foi acionada, por volta do meio-dia, para realizar o resgate de uma coruja suindara que foi deixada em um pet shop. A ave foi abandonada dentro de uma caixa no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

Os dois animais resgatados foram conduzidos pela PMCE até a ONG Biodiverse, onde receberam os cuidados necessários da entidade não-governamental para, posteriormente, serem soltos em seus habitats naturais.

