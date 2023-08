Homem morre atropelado por trator durante limpeza no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza

Um homem morreu atropelado por um trator que realizava limpeza urbana no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (2). O operador da máquina deu uma ré e a vítima acabou atingida e faleceu no local, rua Bartolomeu Dias.

O trator era da empresa Ecofor Ambiental, contratada pela Prefeitura de Fortaleza para fazer os serviços. A gestão lamentou o acidente e informou em nota que acompanha as apurações do caso.

Segundo a Ecofor, o equipamento realizava "remoção de grandes pontos de lixo" e possuía "sinalizações luminosas e sonoras" para indicar que estava em funcionamento.

"[...] um transeunte passou pelo meio da operação, sendo atingido pela máquina. Os órgãos competentes como Polícia Militar, AMC e Perícia Forense estiveram no local para averiguação", diz a empresa.

Acidente de trânsito

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga um "acidente de trânsito com vítima fatal".

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados ao local da ocorrência. O motorista do trator foi levado ao 15º Distrito Policial (15º DP) para participar de oitivas realizadas para desvendar as circunstâncias do caso.

Conforme a Ecofor Ambiental, a empresa também presta assistência tanto à família da vítima morta quanto ao operador do trator.

