CNH Popular tem data de lançamento anunciada

O governador Camilo Santana revelou, nesta terça-feira (8), que a nova edição do programa CNH Popular está prevista para ser lançada no próximo dia 22 de março no Ceará. O gestor já havia revelado, na semana passada, que o projeto deveria ser anunciado após o dia 15.

A novidade foi divulgada durante a transmissão semanal, realizada nas redes sociais do político, quando ele respondeu à pergunta feita por um dos seguidores sobre o tema.

O número de vagas que devem ser ofertadas em 2022 ainda foi informado, assim como os critérios para participação.

25 mil carteiras gratuitas em 2021

Em 2021, cerca de 25 mil carteiras de habilitação gratuitas foram distribuídas na última edição da iniciativa, lançada oficialmente em outubro. Do total, 5 mil foram apenas para Fortaleza. Já para o Interior do Estado, foi estabelecido o quantitativo de uma habilitação para cada 326 habitantes, totalizando 20 mil vagas para 183 municípios cearenses.

No ano passado, o programa foi direcionado aos cidadãos que residiam no Ceará e se encaixavam em um dos seguintes critérios:

beneficiários do programa do Auxílio Brasil;

pessoas com deficiência física (PCD);

egressas do sistema prisional.

O QUE A CNH POPULAR OFERECE?

A iniciativa custeia todo o processo de aquisição da 1ª carteira de habilitação das categorias A ou B. Os beneficiários têm acesso gratuitamente os serviços de:

Exame psicológico (psicotécnico);

Exames de aptidão física e mental (médico);

Curso teórico-técnico;

Curso de prática veicular;

Exame de direção.

