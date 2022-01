CNH Popular: nova edição deve ser lançada em março

O programa de CNH Popular, do Governo do Ceará, deve lançar uma nova edição em março deste ano, com a oferta de carteiras de habilitação gratuitas. A informação foi revelada pelo governador Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira (11).

O gestor não informou o número de vagas que devem ser ofertadas em 2022. A última edição da iniciativa, lançada oficialmente em outubro do ano passado, disponibilizou mais de 25 mil documentos, sendo 5 mil apenas para Fortaleza.

Para o Interior, foi estabelecido o quantitativo de uma habilitação para cada 326 habitantes, totalizando 20 mil vagas para 183 municípios cearenses.

QUEM TEM DIREITO?

O programa de 2021 foi direcionado para pessoas que residiam no Estado e se encaixavam em um dos seguintes critérios:

Beneficiárias do programa do Auxílio Brasil;

Pessoas com deficiência física (PCD);

Egressas do sistema prisional.

O QUE A CNH POPULAR OFERECE?

A iniciativa custeia todo o processo de aquisição da 1ª carteira de habilitação das categorias A ou B. Os beneficiários têm acesso gratuitamente os serviços de: