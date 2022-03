CNH Popular: site do Detran apresenta instabilidade horas após lançamento da edição 2022

Algumas horas após ser lançada a nova edição do programa CNH Popular, na manhã desta terça-feira (22), o site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) começou a apresentar instabilidades.

As inscrições para participar da iniciativa, que oferece carteiras nacionais de habilitação categoria A (moto) e B (carro) gratuitas, acontecem exclusivamente através do endereço eletrônico do órgão, mas alguns usuários não conseguiram ou relataram dificuldade em acessá-lo.

O Diário do Nordeste demandou o Detran sobre o assunto e aguarda resposta.

CNH Popular distribui 25 mil habilitações

Ao todo, 25 mil vagas estão abertas, sendo 20 mil documentos destinados para o Interior do Ceará e 5 mil para Fortaleza. O total de CNH e a proporção são os mesmos dos disponibilizados em 2021.

O projeto já beneficiou mais de 139 mil pessoas. Nesta edição, os beneficiários da categoria A também receberão um capacete após a conclusão do processo.

Durante o evento de lançamento do programa, o governador do Estado, Camilo Santana, frisou que a inscrição é realizada somente através do site do Detran e que os interessados devem tomar cuidado para não serem vítimas de golpes. O gestor listou algumas dicas para evitar as fraudes.

"As inscrições acontecem somente no site do Detran. As pessoas devem ter cuidado com golpes e promessas vindas de WhatsApp, mensagens, pois foram descobertas algumas tentativas [de fraude], portanto, não caiam em qualquer tentativa de golpe. Só confie em informações fornecidas por canais oficiais do Governo do Estado e do Detran", advertiu.

Quem pode participar?

O programa é direcionado aos cidadãos que residem no Ceará e se encaixem em um dos seguintes critérios:

Beneficiários do Programa Auxílio Brasil;

Pessoas com deficiência;

Pessoas Egressas do Sistema Penitenciário.

Como se inscrever

O primeiro passo que os interessados devem realizar é acessar o site do Detran.

Em seguida, devem informar o número do CPF e em qual categoria de beneficiário se encaixam, como, por exemplo, "egresso do sistema prisional" ou "pessoa com deficiência".

No próximo passo, os candidatos devem anexar os documentos exigidos e finalizar o processo.

Em seguida, os dados fornecidos passarão por uma análise realizada pelo Detran.

Após a aprovação do cadastro, será agendada a comissão para onde os candidatos serão devidamente direcionados pelo Detran para as autoescolas, que serão responsáveis pela preparação dos respectivos alunos do programa.

O que a CNH Popular oferece?

A iniciativa custeia todo o processo de aquisição da 1ª carteira de habilitação das categorias A ou B. Os beneficiários têm acesso gratuitamente aos serviços de:

Exame psicológico (psicotécnico);

Exames de aptidão física e mental (médico);

Curso teórico-técnico;

Curso de prática veicular;

Exame de direção.

