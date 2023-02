Clientes denunciam empresa de móveis em Fortaleza após falta de entrega e fechamento de lojas

Uma loja de móveis virou alvo de dezenas de reclamações de clientes em Fortaleza após ultrapassar prazos de entrega, limitar a comunicação e fechar as portas de duas unidades da Capital no último fim de semana. O caso, agora, está sob investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) junto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF).

Clientes se deslocaram até uma das sedes da Sofá Design, esta localizada na Avenida Virgílio Távora, em busca de uma resposta efetiva. Até então, contam os relatos, os telefones e e-mails da empresa não retornaram nenhum contato feito, deixando as pessoas no escuro sobre a situação.

Por conta disso, em Fortaleza, um número expressivo de clientes resolveu montar um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, com o intuito de se informar se tudo não seria um golpe.

Até o último sábado (4), a empresa continuava funcionando normalmente, divulgando promoções de venda com até 70% de desconto. Entretanto, no início da semana o cenário foi diferente. As duas lojas foram fechadas e o galpão com diversos itens foi esvaziado.

Problema na compra

A farmacêutica Maísa Holanda foi uma das clientes afetadas pela Sofá Design. Segundo ela, a empresa foi encontrada com diversas referências e virou a escolha dela e do esposo para o móvel da sala de estar.

"Fazia algum tempo que eu e meu esposo estávamos querendo fazer a troca do sofá da nossa casa. O nosso antigo foi feito em pronta-entrega e acabamos achando ruim o estofamento. Por conta disso, nossa ideia era comprar em um lugar com maior qualidade e que fosse para a fábrica, feito do jeito que a gente gostaria", contou Maísa.

Após pesquisa na Internet e interesse por uma promoção, responsável por baixar o valor do produto em cerca de R$ 2 mil, os dois foram até a loja. "A gente escolheu a cor do sofá, a cor do pé, e gostamos muito", disse ela sobre o sofá em questão, comprado no dia 15 de outubro e com expectativa de finalização na fábrica no dia 15 de dezembro, explicou, relatando que todo o pós-venda tem sido um transtorno.

Em sites de reclamação na Internet, clientes de cidades como Natal, Salvador, João Pessoa e Recife também já teriam registrado reclamações sobre a Sofá Design. Somadas, as ocorrências já chegam a mais de 700.

Investigação policial

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), atuando no caso junto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), são investigadas as circunstâncias do que poderia ser um crime de estelionato.

"Com base nas informações preliminares, os clientes relatam que compraram móveis, efetuaram os pagamentos e não receberam os produtos", diz a nota da polícia, reforçando que detalhes do trabalho serão divulgados em momento "oportuno, para não comprometer as investigações em andamento".

Segundo o presidente da Associação Cearense de Direito do Consumidor (ACEDECON), Thiago Fujita, todo o cuidado que possa resguardar todos os clientes afetados até o momento deve ser tomado.

"É importante que se tome as medidas judiciais e que se procure os órgãos de defesa do consumidor ou mesmo realizar a abertura de um boletim de ocorrência para que outras pessoas não tenham esse mesmo tipo de problema", pontuou em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Posicionamento da empresa

Após a repercussão do caso, a Sofá Design divulgou nota oficial para esclarecer o ocorrido, pontuando que deve resolver os problemas de todos os clientes afetados.

No posicionamento público, a empresa alegou estar passando por uma fase de reestruturação, o que teria afetado os serviços drasticamente. Apesar disso, lembra a nota, eles devem arcar com os compromissos analisando cada um dos cenários.

Veja a nota completa:

"A Empresa SOFÁ DESIGN, vem se manifestar acerca da presente reportagem, informando que está passando por um momento de reorganização empresarial, razão pela qual houve o fechamento das duas lojas desta capital. Salientamos que somos uma empresa séria, atuante no mercado há mais de 30 (trinta) anos, e que nos comprometemos com os nossos clientes e vamos solucionar da melhor maneira possível, a resolução de todas as problemáticas citadas. Entretanto, solicitamos a compreensão pelos transtornos causados e estamos trabalhando para cumprir com todas as obrigações acordadas junto a clientes, fornecedores e colaboradores".