Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cimento Apodi investe em capacitação para profissionais da construção civil

Oportunidade reforça o compromisso da empresa com a transformação dos profissionais

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: O projeto capacita profissionais da linha de frente do mercado.
Foto: Cimento Apodi Portal / @caetanamatos

Buscando valorizar os profissionais da construção civil, a Cimento Apodi — empresa multinacional com forte presença no Norte e Nordeste do país — reforça o seu já consolidado programa de qualificação técnica e fortalecimento da cadeia produtiva do setor. O Mestres do ConheCimento, que já é realizado pela empresa há vários anos, já capacitou mais de 15 mil profissionais entre balconistas e vendedores de lojas de materiais
de construção, mestres de obra, pedreiros e demais trabalhadores que
atuam na linha de frente.

“Quando um profissional recebe capacitação, ele ganha mais confiança, melhora sua técnica e aumenta suas oportunidades de trabalho e renda. Isso reflete diretamente na qualidade de vida da sua família”, destaca Mardonio Alves, gerente comercial da Cimento Apodi.

As capacitações unem teoria e prática, com foco em três pilares: o conhecimento técnico do produto — abordando tipos de cimento, características e boas práticas de armazenagem; a aplicação correta e o aprimoramento da performance, com ênfase na produtividade, durabilidade e acabamento final; e o desenvolvimento profissional e comercial, que
envolve postura consultiva, atendimento ao cliente e diferenciação competitiva no ponto de venda.

A equipe da empresa vai até os clientes, obras e revendas parceiras para identificar e recrutar os participantes, garantindo que o conhecimento chegue diretamente a quem está na linha de frente do mercado. Somente em 2025, o programa já capacitou cerca de 2 mil profissionais da construção civil.

Sobre Cimento Apodi

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

A empresa possui duas unidades industriais, sendo um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré/CE, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém/CE, com capacidade produtiva superior a 2 milhões de toneladas de cimento por ano. Ela ainda conta com centrais de concreto, laboratórios, o centro tecnológico Apodi Expert e centros de distribuição em diversas regiões do país, garantindo qualidade, eficiência e responsabilidade socioambiental.

Com o Mestres do ConheCimento, a Apodi reforça seu papel como agente de transformação, promovendo educação, valorização e pertencimento entre os
profissionais que constroem o futuro do país. A iniciativa ainda contribui para um setor mais eficiente, sustentável e tecnicamente preparado, fortalecendo o mercado da construção civil no Norte e Nordeste.

Serviço

Mestres do ConheCimento
Instagram: @apodiexpert | @apodicimento

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Aplicativo do ENEM na tela do smartphone em cima de um calendário, sobre uma prova azul do enem.
Ceará

Prazo para pedir reaplicação do Enem 2025 começa hoje (17)

Saiba como solicitar e quem tem direito a nova aplicação do Exame.

Carol Melo
Há 27 minutos
Ceará

Cimento Apodi investe em capacitação para profissionais da construção civil

Oportunidade reforça o compromisso da empresa com a transformação dos profissionais

Agência de Conteúdo DN
Há 45 minutos
Jovem sentado em uma sala de aula usando computador de mesa. Ele veste camiseta bordô, calça jeans e chinelos, e escreve em um caderno enquanto observa a tela. A sala tem paredes claras, janelas altas e mesas com equipamentos eletrônicos.
Ceará

O que alunos do CE acharam do 2º dia de prova do Enem

Foram 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Letícia do Vale
Há 1 hora
Fachada da EEMTI Adahil Barreto Cavalcante em Maracanaú, Ceará, com o nome da escola pintado em letras brancas sobre um muro listrado (verde, branco e azul). Parte de um complexo escolar de um andar é visível atrás do muro, e carros estão estacionados na frente.
Ceará

Escola de Maracanaú teve falta de energia durante aplicação do Enem

Estudantes que faziam o Exame foram liberados e devem solicitar reaplicação da prova.

Redação
16 de Novembro de 2025
Enem 2025 trouxe questão sobre lagarto conhecido pela digestão extremamente lenta e pelo veneno que inspirou a produção do medicamento Ozempic
Ceará

Enem 2025 destaca lagarto raro ligado ao desenvolvimento do Ozempic

Questão sobre o monstro-de-gila chamou atenção dos candidatos.

Redação
16 de Novembro de 2025
enem
Ceará

Alunos do 3º ano poderão usar Enem 2026 no lugar do Saeb; entenda

Avaliação nacional que mede o nível de aprendizagem será substituída.

Dahiana Araújo
16 de Novembro de 2025
Foto do ministro Camilo Santana ao lado de Manuel Palácios, presidente do Inep, em coletiva de imprensa de balanço do Enem.
Ceará

MEC diz que Enem 2025 teve 70% de presença e 1,7 mil eliminados

Camilo Santana fez balanço positivo do exame e anunciou novidades para 2026.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
enem
Ceará

Camilo anuncia que MEC avalia aplicação do Enem 2026 nos países do Mercosul

Estudo do Ministério quer aplicar as provas em português.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE
Ceará

Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE

Filmmaker responsável pelas gravações conversou com o Diário do Nordeste.

Luana Barros
16 de Novembro de 2025
Celular exibe a tela inicial do aplicativo do Enem, com opção de entrar pelo login gov.br. Ao fundo, desfocada, aparece outra tela azul relacionada ao exame.
Ceará

Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

Confira as principais etapas até ingressar no Ensino Superior.

Redação
16 de Novembro de 2025
Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
Ceará

Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e não houve registro de vítimas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Cartaz do ENEM com parte do texto visível ao lado esquerdo, exibindo o nome do exame em letras azuis. Ao fundo, pessoas caminhando em direção ao local de prova, com movimento intenso em área externa, próximo a uma estrutura com cobertura e vegetação.
Ceará

Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Professores comentaram os principais temas e formatos da prova do Enem 2025.

Redação
16 de Novembro de 2025
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo. Imagem usada em matéria sobre o que caiu na prova de Matemática e Ciência da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Segundo dia de provas ocorreu neste domingo (16).

Redação
16 de Novembro de 2025
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas. Imagem usada em matéria sobre Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
Imagem da Página do Estudante para matéria sobre confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

Segundo dia de prova contou com questões de Ciências da Natureza e de Matemática.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem do aplicativo do enem para uma matéria sobre gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep.
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno cinza para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem da prova amarela para matéria sobre o enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem de provas do Enem 2025 para matéria sobre confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

Resultado preliminar oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes.

Redação
16 de Novembro de 2025