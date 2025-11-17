Cimento Apodi investe em capacitação para profissionais da construção civil

Buscando valorizar os profissionais da construção civil, a Cimento Apodi — empresa multinacional com forte presença no Norte e Nordeste do país — reforça o seu já consolidado programa de qualificação técnica e fortalecimento da cadeia produtiva do setor. O Mestres do ConheCimento, que já é realizado pela empresa há vários anos, já capacitou mais de 15 mil profissionais entre balconistas e vendedores de lojas de materiais

de construção, mestres de obra, pedreiros e demais trabalhadores que

atuam na linha de frente.

“Quando um profissional recebe capacitação, ele ganha mais confiança, melhora sua técnica e aumenta suas oportunidades de trabalho e renda. Isso reflete diretamente na qualidade de vida da sua família”, destaca Mardonio Alves, gerente comercial da Cimento Apodi.

As capacitações unem teoria e prática, com foco em três pilares: o conhecimento técnico do produto — abordando tipos de cimento, características e boas práticas de armazenagem; a aplicação correta e o aprimoramento da performance, com ênfase na produtividade, durabilidade e acabamento final; e o desenvolvimento profissional e comercial, que

envolve postura consultiva, atendimento ao cliente e diferenciação competitiva no ponto de venda.

A equipe da empresa vai até os clientes, obras e revendas parceiras para identificar e recrutar os participantes, garantindo que o conhecimento chegue diretamente a quem está na linha de frente do mercado. Somente em 2025, o programa já capacitou cerca de 2 mil profissionais da construção civil.

Sobre Cimento Apodi

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

A empresa possui duas unidades industriais, sendo um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré/CE, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém/CE, com capacidade produtiva superior a 2 milhões de toneladas de cimento por ano. Ela ainda conta com centrais de concreto, laboratórios, o centro tecnológico Apodi Expert e centros de distribuição em diversas regiões do país, garantindo qualidade, eficiência e responsabilidade socioambiental.

Com o Mestres do ConheCimento, a Apodi reforça seu papel como agente de transformação, promovendo educação, valorização e pertencimento entre os

profissionais que constroem o futuro do país. A iniciativa ainda contribui para um setor mais eficiente, sustentável e tecnicamente preparado, fortalecendo o mercado da construção civil no Norte e Nordeste.

Serviço

Mestres do ConheCimento

