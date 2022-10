Chuva todo dia? Fortaleza teve mais precipitações de janeiro a outubro deste ano que 2021

O fortalezense teve uma estreita relação com a chuva neste ano. Ao longo dos 290 dias correspondidos entre janeiro e 18 de outubro, em apenas 86 dias a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) não registrou pluviometria.

O número é melhor se comparado a igual período do ano passado, quando foram 142 dias sem precipitações. Portanto, nos nove primeiros meses deste ano, 70% dos dias tiveram chuvas, enquanto em 2021 foram 51,1%. O levantamento foi realizado pelo Diário do Nordeste.

Essa boa frequência das chuvas registradas na Capital cearense - com destaque para março e maio que tiveram precipitações observadas em todos os dias - contribuíram para elevar a média histórica pluviómetrica da cidade. Em apenas nove meses, Fortaleza teve quase que o dobro de chuvas esperadas para o ano inteiro.

A média anual é de 1.444,6 milímetros, enquanto a Funceme já registrou 2.142,5 mm de chuva neste ano. Em 2021, o ano fechou abaixo da normal climatológica, com 1.239,5 mm.

O volume observado até agora em 2022 é representativo. Este é o melhor índice acumulado dos últimos dois anos em Fortaleza, ficando atrás apenas de 2019, quando a Funceme anotou 2.319,3 milímetros ao fim dos 12 meses.

Cenário estadual

Quando se observa o cenário do Estado, as curvas se invertem, tendo o ano de 2021 o maior número de dias com registro de pluviometria em ao menos uma cidade. Entre janeiro a outubro do ano anterior, apenas em 6 datas a Funceme não registrou pluviometria: 7 de fevereiro, 19 de março, 6 de agosto e dias 2, 3 e 6 de outubro

Neste ano, em igual período, foram 26 dias sem precipitações, a maioria em agosto e setembro que tiveram cada um deles 9 dias sem chuva. No entanto, na soma geral 2022 se mostra mais chuvoso. Essa diferença se dar pelo grande número de dias com chuvas diminutas em 2021.

No ano passado, foram 40 dias com chuvas em apenas um ou dois municípios, contra 23 dias neste ano com a mesma quantidade de cidades banhadas.

Ainda conforme levantamento do Diário do Nordeste, o acumulado geral deste ano no Ceará é de 904.7 milímetros, o que representa 14% superior a média anual (800.6 mm). Já o ano passado fechou com 690.3 mm.

Previsão de redução

Tanto na Capital cearense como nas demais cidades do Estado, a previsão é de que este período atual de redução das chuvas prossiga até novembro ou meados de dezembro, mês que abre a pré-estação chuvosa. O prognóstico é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na primeira quinzena de outubro deste ano, a Funceme registrou pluviometria acumulada de apenas 0,7 mm, apenas 18% do esperado para todo o mês (3,9 mm).

Já em Fortaleza, o índice está melhor. Nos primeiros 15 dias do mês o órgão anotou o acumulado de 5,9 milímetros, volume próximo da média mensal para o município, que é de 6,9 mm. Em novembro, a normal climatológica de Fortaleza e do Ceará como um todo crescem, saltando ainda mais em dezembro.

Média histórica de novembro para o CE: 5,8 mm

para o CE: 5,8 mm Média histórica de dezembro para o CE: 31,6 mm

para o CE: 31,6 mm Média histórica de novembro para Fortaleza : 6 mm

: 6 mm Média histórica de dezembro para Fortaleza: 33,5 mm

O período entre fevereiro a maio é classificado como a quadra chuvosa no Ceará, época em que há as maiores médias pluviométricas no ano. Entre dezembro e janeiro é a pré-estação chuvosa e os meses de junho e julho marcam a pós-estação. Um milímetro de chuva equivale a 1 litro de água acumulado em 1m². A medição é feita por equipamentos conhecidos como pluviômetros. No Ceará, são 550 equipamentos em funcionamento

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil