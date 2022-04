Chuva e rajadas de vento arrancam telhas da estação do teleférico do Horto de Padre Cícero

Três telhas da estação do teleférico do Horto de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foram arrancadas pela força do vento e da forte chuva no último domingo (24). Algumas luminárias também ficaram danificadas. Ninguém ficou ferido porque não havia usuários e lojistas na hora do incidente.

Com a ventania, parte da cobertura do equipamento turístico foi parar em cima de um poste de energia elétrica instalado na entrada do equipamento.

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) informou que o Horto de Padre Cícero não estava funcionando e as lojas já tinham encerrado o expediente.

Ainda segundo o órgão, a Enel Distribuição Ceará foi demandada para retirar as telhas enroscadas na fiação do poste de alta tensão, assim como o consórcio construtor que fará a reposição dos itens.

Até o início da manhã desta terça-feira (26), porém, o material permanecia no local.

Trajeto

O Teleférico do Horto foi inaugurado pelo Governo do Ceará no último dia 28 de março. Com investimentos na ordem de R$ 79,1 milhões, o equipamento liga a Praça dos Romeiros à estátua do Padre Cícero, um dos símbolos do Cariri.

Os bondinhos percorrem uma distância de cerca de dois quilômetros a uma altura de 200 metros. O tempo do percurso é de 7 minutos e 30 segundos.