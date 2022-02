Cerca de mil professores de Maracanaú deflagram greve após baixo reajuste salarial

Durante a manhã desta quinta-feira (10), cerca de mil professores da rede pública de Maracanaú deflagraram greve. Conforme a diretora do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação no Município de Maracanaú (Suprema), Nívia Marques Monteiro, a categoria reivindica reajuste de 33,24% para todos os profissionais.

A assembleia entre os educadores ocorreu nesta manhã e a paralisação iniciará na quarta-feira da semana que vem, dia 16 de fevereiro. A decisão foi tomada após a Prefeitura de Maracanaú aprovar, também nesta quinta-feira, reajuste salarial com valor inferior ao solicitado.

Atualmente, a rede pública de educação de Maracanaú concentra aproximadamente 43 mil estudantes, aponta a Prefeitura do município.

Durante a reivindicação, os professores de Maracanaú chegaram a paralisar o trânsito em repúdio à precarização da educação municipal.

Em nota, Suprema detalhou que 24 municípios no Ceará, incluindo Fortaleza e Caucaia, já concederam o percentual a seus profissionais. No entanto, detalhou que o Prefeito de Maracanaú disse que “vai conceder o percentual dentro do limite orçamentário e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal“.

Reajuste da Prefeitura de Maracanaú

Nesta quinta-feira (10), o Projeto de Lei Nº 018/2022 foi aprovado na Câmara Municipal de Maracanaú. Segundo a prefeitura do município, o documento garante o reajuste salarial para todos os professores da rede pública.

O documento ainda seguirá para a sanção do Executivo. Conforme a prefeitura, o reajuste salarial irá garantir um valor acima do piso nacional do ministério à categoria profissional.

Prefeitura de Maracanaú “O professor em Maracanaú, graduado, recebe a partir de R$ 4.155,87 com este novo reajuste, que será retroativo a janeiro de 2022, enquanto o piso nacional do magistério é de R$ 3.845,63 a partir de 2022. Maracanaú paga, no mínimo, R$ 310,24 acima do piso nacional”.

Além disso, com o plano de cargos e carreiras do magistério, a Prefeitura do município aponta que “a grande maioria dos professores em Maracanaú recebe muito além do piso”. Veja os valores com o reajuste:

Professor com graduação: a partir de R$ 4.155,87

a partir de R$ 4.155,87 Professor com especialização: a partir de R$ 5.007,83

a partir de R$ 5.007,83 Professor com mestrado: a partir de R$ 5.839,00

a partir de R$ 5.839,00 Professor com doutorado: a partir de R$ 6.649,40

Reivindicações dos professores

Outras pautas também foram reivindicadas pelos educadores. Conforme a diretora do Suprema, os professores desejam uma boa estrutura e uma educação de qualidade, para isso, os profissionais precisam estar satisfeitos, porque o reconhecimento do trabalho deles também reverbera na educação.

“A gente não quer entrar em greve, é ruim para a gente, para os alunos, para a comunidade. Ninguém quer isso, mas diante de todas as tentativas de conversa, esse foi o estopim. A culpa é da prefeitura, se tivesse dialogado com a gente, não teríamos chegado nisso”.

Dentre outras pautas, também está:

Remuneração condigna para todos e, no caso dos profissionais do magistério, com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei nº 11.738/2008;

para todos e, no caso dos profissionais do magistério, com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei nº 11.738/2008; Progressão salarial na carreira , por incentivos que contemplem titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional;

, por incentivos que contemplem titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; Valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente federado, que será utilizado como componente evolutivo.

Desvalorização dos educadores

Um professor pedagogo, que pediu para não ser identificado na matéria, relatou que a “grande desvalorização” da profissão foi o motivo para aderir a greve.

Após o MEC sinalizar um reajuste salarial de 33,24% para o magistério, “o prefeito Roberto Pessoa enviou hoje sem negociar com a categoria e com o sindicato, um reajuste de apenas 14,5% para a categoria”.

Professor Pedagogo Rede Pública de Maracanaú “Me sinto totalmente desvalorizado, envergonhado perante os colegas professores dos outros municípios. É muita humilhação para nós que levamos a educação dos maracanauenses nas costas”.

Em sua perspectiva, o professor é o profissional responsável pela formação de todas as profissões. “Tem uma responsabilidade imensa no desenvolvimento de uma nação, pois levam o saber a todas e todos”. No entanto, o educador lamenta que a área não seja reconhecida e valorizada.

Para ele, foi com grande indignação que percebeu o total de 17 votos de vereadores para a aprovação do projeto de lei. “Quem não valoriza o professor é inimigo da educação”, finaliza.