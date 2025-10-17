Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

O Governo do Ceará está ampliando as ações do Programa Ceará Sem Fome com o eixo “+Qualificação e Renda”, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos voltados a beneficiários do programa social e seus familiares. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a autonomia financeira das famílias e estimular a recolocação o mercado desde trabalho e o empreendedorismo, promovendo a inclusão produtiva e a superação da insegurança alimentar e nutricional.

“O Ceará Sem Fome é uma política pública estruturante voltada ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar no estado”, explica Lia de Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do programa. “O programa atua em três frentes emergenciais: o Cartão Ceará Sem Fome, que já beneficia mais de 47 mil famílias; uma rede com mais de 1.300 cozinhas Ceará Sem Fome, que servem cerca de 130 mil refeições diariamente; e campanhas solidárias, que já arrecadaram mais de 500 toneladas de alimentos. Com o +Qualificação e Renda, damos um passo além: promovemos o acesso ao trabalho e à geração de renda como instrumentos de transformação social”, reforça Lia de Freitas.

Criado em junho de 2024, o eixo Ceará Sem Fome +Qualificação e Renda é desenvolvido em parceria com a Secretaria do Trabalho (SET) e a Secretaria da Proteção Social (SPS). A estratégia integra ainda a oportunidade de crédito produtivo orientado ao final das capacitações, fortalecendo o protagonismo comunitário.

Os cursos têm duração de 20 a 200 horas e contemplam áreas como tecnologia, beleza, gastronomia, administração, moda, serviços e recursos naturais. A formação é voltada a beneficiários com 16 ou 18 anos (dependendo do curso) que residem na mesma casa. As aulas acontecem nas cozinhas do programa, em escolas parceiras e espaços comunitários distribuídos por municípios cearenses, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.

As inscrições são gratuitas e exigem apenas RG e comprovante de residência. O processo é simples e acessível, permitindo que mais pessoas possam aproveitar a oportunidade de aprender uma nova profissão e ampliar suas perspectivas de geração de renda.

Mulheres são maioria no programa

Desde o início da execução, o eixo +Qualificação e Renda já concluiu 2.351 turmas e qualificou 21.067 pessoas em todo o estado. Por semana, cerca de 30 turmas são finalizadas, ampliando o alcance da política. Somente em 2024, 5.254 alunos foram certificados, e até setembro de 2025, 15.813 pessoas já haviam sido qualificadas, totalizando mais de 20 mil cearenses beneficiados. Do total, 81,4% são mulheres, o que reforça o papel do programa na promoção da autonomia econômica feminina.

“O impacto do programa tem sido expressivo. Dos 184 municípios cearenses, o eixo já passou por 174, sempre adaptando os cursos às potencialidades locais. Além da capacitação, entregamos kits de trabalho adequados a cada formação, permitindo que os alunos iniciem suas atividades profissionais imediatamente”, ressalta Lia de Freitas.

Outro destaque é o resultado concreto na geração de empregos formais. Mais de 6 mil beneficiários do Ceará Sem Fome já foram admitidos com carteira assinada, reflexo direto da qualificação e da articulação entre as secretarias envolvidas. O programa também incentiva o empreendedorismo e o acesso ao microcrédito orientado, em parceria com instituições de fomento estaduais. Até o momento, 617 participantes já acessaram o Ceará Credi, garantindo recursos para iniciar ou expandir pequenos negócios.

Com essas ações, o Ceará Sem Fome reafirma seu compromisso com o desenvolvimento humano e social. “Acreditamos que combater a fome é também oferecer meios para que as pessoas construam sua própria independência”, conclui Lia. “O eixo +Qualificação e Renda representa um avanço significativo na política pública do Estado, unindo solidariedade, trabalho e educação para transformar vidas e fortalecer comunidades.”