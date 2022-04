Ceará registra chuva em 39 municípios no período de 24 horas; veja previsão do tempo

O Ceará registrou chuva em 39 municípios no período de 24 horas, conforme os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgados às 8h desta quarta-feira (20).

A precipitação com maior volume no período foi observada em Martinópole, no Litoral Norte do Estado, com um acumulado de 110 milímetros. Em seguida, bem abaixo da primeira, está a cidade de Pires Ferreira, com 45.7 mm, seguida por Granja, 43 mm, e Santa Quitéria, 40 mm.

Segundo a Funceme, a região com o maior número de municípios com chuva no período é a Ibiapaba, seguida pelo Sertão Central e Inhamuns.

Maiores chuvas do dia

Martinópole: 110mm

Pires Ferreira: 45.7mm

Granja: 43mm

Santa Quitéria: 40mm

Coreaú: 35.4mm

Trairi: 33mm

Ibiapina: 27.2mm

Pedra Branca: 27mm

Quixeramobim: 25mm

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, para esta quarta a quinta-feira (21), espera-se os maiores acumulados para a faixa litorânea e sul do Estado. Essas chuvas devem ser isoladas e com intensividade variando entre fraca a moderada.

Em geral, explicou a instituição, as precipitações esperadas ocorrerão devido às áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.