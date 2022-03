Ceará anuncia pacote de R$ 400 milhões para projetos rurais; confira ações

Famílias cearenses da zona rural devem ter suporte em atividades produtivas com investimento de R$ 400 milhões anunciado, pelo governador Camilo Santana e a vice-governadora, Izolda Cela, neste sábado (19), em alusão ao Dia de São José - padroeiro do Estado.

Os recursos serão aplicados em pesca artesanal, saneamento rural, mecanização agrícola, regularização fundiária e em cadeias produtivas.

As ações no campo são desenvolvidas pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), onde foi feita a divulgação do investimento, que envolve a criação de sistemas de abastecimento de água e disponibilização de tratores.

Entre os investimentos:

Fábrica de gelo em escama

183 tratores com plaina agrícola

18 sistemas de abastecimento de água

21 sistemas de abastecimento do programa São José 4

Criação de 3778 cisternas

Ordem de serviço de 78 poços e instalação de chafariz

Financiamento de 250 projetos produtivos

40 planos de desenvolvimento comunitários

600 projetos de mandala

1405 fogões ecológicos

Legenda: Entre os investimentos, a compra de equipamentos para uso por agricultores cearenses Foto: Divulgação

Além disso, foi lembrada a posse de novos 192 servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), que dá apoio às atividades de agricultores familiares no Estado.

São funcionários técnicos em agroecologia, agroindústria, agronegócio, agropecuária, aquicultura, fruticultura. Também serviodores com curso superior em direito, ciências econômicas e contábeis, agronomia, engenharia civil, de pesca e florestal, por exemplo.

O governador Camilo Santana frisou a atuação da equipe para alcançar melhores resultados na área. “Esse é o sentido de nós servidores públicos, do governador à qualquer funcionário do Estado: nosso compromisso é se dedicar e servir e ajudar as pessoas a ter uma vida melhor”.

Izolda Cela, vice-governadora, destacou a relevância da atenção à “área tão essencial”, como definiu sobre a agricultura familiar.

“Eu considero que essas ações, tanto aquelas que vem para dar apoio imediato, como esse planejamento que o Governo faz de melhorar as estruturas, de dar segurança hídrica, vem para trazer melhores dias para a população que vive no campo e produz alimento”, observou.