Ceará recebe missão técnica da Embaixada da França com foco no desenvolvimento sustentável

A produção agrícola familiar no litoral oeste do Ceará ganha um forte aliado a partir deste ano. Uma iniciativa da Embaixada da França no Brasil em parceria com o Consórcio Nordeste prevê um plano de ação que vai melhorar a integração da agricultura familiar local na economia do turismo sustentável.

Na última quarta-feira (16), uma comitiva da Embaixada visitou associações nas localidades de Acaraú, Cruz, Camocin, Barroquinha e Jijoca de Jericoacoara, para conhecer e realizar um diagnóstico de seus diferentes processos produtivos, passando também por locais de grande fluxo turístico, onde os produtos são mais comercializados.

Em Cruz, por exemplo, o local escolhido foi a associação de produtores de cajuína, onde os técnicos conheceram as dependências e processo de fabricação da bebida. O trabalho segue até o dia 25 de fevereiro, sendo realizado também no Piauí e no Maranhão, que junto ao Ceará compõem os estados que fazem parte da Rota das Emoções.

Franck Fourès, conselheiro agrícola da embaixada da França no Brasil, esclarece que o maior objetivo da missão é identificar um sistema de apoio aos produtores, que por vezes não encontram regularidade no mercado.

"Vemos que a maioria tem produtos grandes, mas há um problema de mercado, apesar dessa produção estar muito perto de uma zona de fluxo de turismo. A meta nos três estados é fazer um panorama das riquezas, ver quais são suas particularidades, os tipos de produtos, ouvir as histórias e entender os problemas. A partir disso, fazer um plano de ação para melhor encaixar esses produtos na economia", comenta.

Uma vez terminada a fase de diagnóstico, explica ele, uma segunda missão será organizada a partir do segundo semestre para acompanhar a implementação das metas aos locais visitados.

Carta de intenções

O projeto é financiado pelos estados envolvidos e pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação francês, e é um desdobramento da carta de intenções focada no desenvolvimento sustentável, assinada em 2019 entre a França e o Consórcio Nordeste, grupo que reúne os nove estados da região.

A missão é liderada por um especialista do Instituto Nacional da Origem e da Qualidade (INAO), organismo francês responsável pelas indicações geográficas do país, mecanismo que permite a valorização de produtos específicos de um local

Brasil e França já têm histórico de cooperação na área das indicações geográficas, como no caso do queijo mineiro Canastra. A Rota das Emoções, conhecida pelas belezas naturais dos Lençóis Maranhenses, do Vale do Parnaíba e de Jericoacoara, possui uma rica agricultura tradicional, e produtos como cajuína, farinha de mandioca, mel, entre diversas outros devem fazer parte do plano de ação.