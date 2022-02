Bairros da Regional 6 têm os preços mais caros de supermercados de Fortaleza; veja pesquisa

A pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) mostrou que a Regional 6, que compreende bairros como Cidade dos Funcionários e Paupina, se mantém como a região com os preços mais caros em supermercados de Fortaleza.

Ao todo, o conjunto de 70 itens custam R$ 765,92, conforme o levantamento. Comparando com a região de menor preço, a Regional 4 (Damas e Montese), teve somatório de R$ 552,15, ou seja, R$ 213,77 a menos.

Além disso, os preços aumentaram em comparação à última pesquisa na Regional 6. Em janeiro, o total era de R$ 741,50, ou seja, quase R$ 25 a menos.

De maneira geral, de acordo com o Procon, os alimentos mais baratos são encontrados em bairros da periferia de Fortaleza.

No levantamento, chamado de Proconomizar, são pesquisados os preços de 70 produtos em mais de 20 supermercados de Fortaleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 10 de fevereiro e divulgada nesta quinta-feira (17).

Veja os preços por regionais

Regional 6 (ex.: Cidade dos Funcionários, Messejana e Paupina): R$ 765,92 Regional 8 (ex.: Serrinha, Dias Macêdo e Planalto Ayrton Senna): R$ 743,05 Regional 9 (ex.: Cajazeiras, Jangurussu e Ancuri): R$ 726,27 Regional 12 (ex.: Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema): R$ 709,73 Regional 11 (ex.: Pici, Jóquei Clube e Conjunto Ceará I): R$ 690,04 Regional 5 (ex.: Granja Portugal, Bom Jardim e Bonsucesso): R$ 674,20 Regional 2 (ex.: Aldeota, Mucuripe e Dionísio Torres): R$ 664,51 Regional 7 (ex.: Praia do Futuro I, Cocó e Sabiaguaba): R$ 648,02 Regional 3 (ex.: Antônio Bezerra, Monte Castelo e Parquelândia): R$ 647,86 Regional 1 (ex.: Barra do Ceará, Pirambu e Álvaro Weyne): R$ 632,84 Regional 10 (ex.: Conjunto Esperança, Maraponga e Mondubim): R$ 587,48 Regional 4 (ex.: Fátima, Pirambu e Vilã União): R$ 552,15

18 produtos com variação acima de 100%

O levantamento também mostrou que pelo menos 18 produtos tiveram variações de preço em supermercados de diferentes regiões de mais de 100%.

O mamão, a laranja e a banana apresentam as maiores variações, em fevereiro, com 364%, 221% e 178%, respectivamente.

Produto Menor preço (bairro) Maior preço (bairro) Variação Mamão (kg) R$ 1,29 (Siqueira) R$ 5,99 (Aldeota) 364,34% Banana (kg) R$ 1,99 (Jangurussu) R$ 6,39 (Aldeota) 221,10% Laranja (kg) R$ 1,79 (Passaré) R$ 4,99 (Aldeota) 178,77% Batata (kg) R$ 3,39 (Jangurussu) R$ 8,99 (C. dos Funcionários) 165,19% Mortadela (kg) R$ 6,99 (Rodolfo Teófilo) R$ 18,48 (Aldeota) 164,37%