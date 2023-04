Ceará amplia vacina contra gripe para grupos prioritários a partir de segunda-feira (10)

O Ceará vai ampliar a vacinação contra gripe, a partir da próxima segunda-feira (10), para todos os grupos prioritários indicados pelo Ministério da Saúde (MS). A data segue o calendário da campanha nacional.

Devido à quadra chuvosa no Estado, a vacinação para o público infantil já tinha sido antecipada para o dia 27 de março. Receberam as doses de vacinas contra a gripe crianças de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

A expectativa é de mais de três milhões de cearenses sejam vacinados, conforme a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Grupos prioritários

Dentre as pessoas do grupos prioritários, estão:

Pessoas a partir de 60 anos

Imunocomprometidos (a partir de 12 anos)

Povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos)

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da Saúde

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias)

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

População privada de liberdade (a partir de 18 anos)

Funcionários do sistema prisional

Professores dos ensinos básico e superior

Profissionais das Forças Armadas, da Segurança e de Salvamento

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários

Para receber a vacina, é necessário apresentar algum documento que comprove ser do grupo prioritário. A aplicação será feita pelos municípios.

'Dia D' de vacinação

No próximo dia 15 de abril, haverá a realização do "Dia D" da vacinação em parceria com todos os 184 municípios do Estado.

A iniciativa, executada por meio da Sesa, toma como meta ampliar a cobertura vacinal do reforço bivalente contra a Covid-19 e da dose anual contra a gripe em grupos prioritários.