Ceará abaixo de 20°? Veja as cidades que registraram as menores temperaturas neste sábado

O Ceará é mais conhecido pelas altas temperaturas, principalmente após o período da quadra chuvosa. Porém, não é incomum que algumas cidades registrem índices menores e cheguem até mesmo abaixo de 20 ºC.

Neste sábado (9), pelo menos sete das 27 cidades monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atingiram esse patamar, de acordo com a Plataforma de Coleta de Dados do órgão.

As menores temperaturas registradas foram em Araripe, com 17.3 ºC, e no Crato, com 17 ºC. Os dois municípios ficam na região do Cariri cearense.

Confira a lista:

Araripe: 17.3 ºC

Crato: 17.5 ºC

Guaramiranga: 17.7 ºC

São Benedito: 17.9 ºC

Poranga: 17.9 ºC

Aiuaba: 18.6 ºC

Missão Velha: 19.2 ºC

A capital Fortaleza ficou com a mínima em 22.8 ºC.

Segundo a Funceme, como o período oficial de chuvas no Estado já passou, há menos nuvens no céu. Assim, durante a noite e a madrugada, a radiação solar acumulada ao longo do dia se dispersa mais facilmente, permitindo que a temperatura caia.

Previsão

Para esse domingo (10), a previsão da Funceme é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões do Estado, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza.