Catracas duplas serão adaptadas e instalação de novas são suspensas, em Fortaleza

A instalação de novas catracas duplas nos ônibus de Fortaleza serão suspensas, conforme informou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). A decisão aconteceu em reunião no Centro de Apoio Operacional da Cidadania, nesta terça-feira (18).

A suspensão da instalação do equipamento em 40% da frota deverá ocorrer durante 15 dias até que um estudo sobre o caso seja encomendado com uma solução permanente sobre o assunto. Já os equipamentos existentes passarão por reformulações.

"Por hora, a quantidade de equipamentos já instalada, presente em 60% da frota, permanecerá e passará por ajustes visando melhor funcionamento e maior comodidade dos passageiros", diz o Sindiônibus em nota.

A decisão teria acontecido na presença da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), vereadores da capital e do Ministério Público do Ceará (MPCE). O Diário do Nordeste procurou os dois órgãos e aguarda resposta.

Uma das parlamentares presentes na reunião, a co-vereadora Adriana Gerônimo (PSOL) informou que o equipamento estará suspenso até que os órgãos responsáveis encomendem uma nova solução, no prazo de 15 dias, para ter um panorama de quanto tempo precisará para adequar definitivamente a situação das catracas nos coletivos da Capital.

Adriana Gerônimo co-vereadora de Fortaleza Elas estão suspensas até que a Etufor e o Sindiônibus encomendem uma catraca em articulação com as universidades que garantam acessibilidade e também o direito dos usuários de transporte coletivo.

Equipamentos atuais serão adaptados

Ainda conforme Adriana haverão adaptações durante os próximos 15 dias, como a atualização do local onde a população passa o cartão do bilhete único.

"[Ele] estava posicionado depois das catracas e as pessoas estavam tendo muitas dificuldades de passar. Esse equipamento vai ser trazido para a frente da catraca para auxiliar e causar menos constrangimentos", explicou.