Carteiras estudantis de 2021 são prorrogadas até 31 de maio, diz Etufor

A validade das carteiras estudantis de 2021 foi prorrogada até o próximo dia 31 de maio, segundo comunicou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Quem ainda não solicitou o documento de 2022, pode fazê-lo pelo site da Etufor. É preciso enviar os documentos (declaração de matrícula e comprovante de residência atualizados, RG e CPF), realizar ou atualizar a biometria facial e aguardar a validação do processo por e-mail.

Para atendimento de forma presencial é preciso agendar on-line. Os estudantes podem ainda realizar ou atualizar a biometria facial por meio da plataforma digital. Para utilizar a carteira com as funcionalidades do Bilhete Único, é necessário fazer a recarga de créditos.

Até o mês de abril, foram realizadas cerca de 180 mil solicitações, entre alunos da rede pública e particular. Conforme a Etufor, as carteiras estudantis 2022 já foram liberadas para confecção e devem ser entregues pelas entidades estudantis nos estabelecimentos de ensino.

O estudante pode acompanhar o processo pelo mesmo site em que foi realizada a solicitação. Os documentos já saem desbloqueados, prontos para uso no transporte público, e os créditos existentes são transferidos para a nova carteira.

Confirmação de matrícula

O órgão reforça aos estudantes que já realizaram a solicitação a necessidade de a instituição de ensino confirmar a matrícula no site da Etufor.

Somente após a confirmação das matrículas, as carteiras serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição.

