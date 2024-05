Carro usado por criminosos para matar suplente de vereador no Crato é encontrado queimado

O veículo usado por criminosos no homicídio contra o suplemente de vereador Erasmo Morais, na cidade de Crato (CE), foi encontrado queimado pela polícia em uma rodovia do Ceará. O carro foi utilizado por dois homens no crime praticado no dia 7 de maio.

Em vídeo registrado por uma câmera de segurança, eles aparecem usando balaclavas e armas. Não se sabe quantos tiros a vítima recebeu, mas foram disparados 31 projéteis de fuzil e 16 cápsulas de pistola.

Nesta quinta-feira (23), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que segue em oitivas e diligências relacionadas ao homicídio desde o dia do crime.

Material periciado

Veículo ainda foi encontrando com fumaça

Durante a investigação, foi localizado um "gravador digital de vídeo e um veículo" — ambos são analisados.



As diligências e oitivas estão a cargo da Delegacia Regional do Crato, responsável pelo inquérito, que segue em sigilo. Outros detalhes são preservados para não comprometer a investigação.

A SSPDS lembra que o vereador foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Ceará, em 1995, por crimes de extorsão e associação criminosa, recolhido posteriormente ao Presídio Militar.

A expulsão e o recolhimento constam em edições do Boletim do Comando Geral da Polícia Militar.