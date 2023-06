Capivara é resgatada na orla da Praia de Iracema neste domingo (4)

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) resgataram, na manhã deste domingo (4), uma capivara na orla da Praia de Iracema.

As equipes foram acionadas na noite de sábado (3) após denúncias de que o animal havia sido visto na faixa de areia.

Equipes do ciclopatrulhamento do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da PMCE realizaram um cerco na região com o apoio de guardas municipais.

🚨URGENTE: Capivara é presa na Beira Mar de fortaleza pic.twitter.com/cvgY65bRdA — Fortaleza Ordinária (@fortalordinaria) June 4, 2023

Após a captura, a capivara foi encaminhada a um abrigo.