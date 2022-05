Campanha do SVM reforça ações que previnem acidentes de trânsito

No mês de maio, o Sistema Verdes Mares lança a campanha “Por um trânsito mais seguro”, com o objetivo de alertar a população sobre a necessidade de mudança de comportamento para que acidentes sejam evitados.

“No trânsito, todos somos responsáveis e precisamos fazer nossa parte para garantir que seguiremos seguros”, pontua Rayana Gadelha, coordenadora de Projetos Especiais do SVM. “Do motorista ao pedestre, cada um com suas responsabilidades, precisa sempre estar atento e, principalmente, respeitar o outro”, afirma.

A iniciativa ecoa no contexto do Maio Amarelo, um movimento mundial que teve início em 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Ano passado foi estabelecido que a década 2021-2030 tem a ambiciosa meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito.

De acordo com a OMS, globalmente, mais de 3,5 mil pessoas morrem todos os dias nas vias, o que equivale a quase 1,3 milhão de mortes evitáveis e cerca de 50 milhões de pessoas lesionadas a cada ano - tornando-se a principal causa de morte de crianças e jovens em todo o mundo. Neste cenário, os acidentes de trânsito devem causar mais 13 milhões de mortes e deixar 500 milhões de pessoas lesionadas durante a próxima década, especialmente em países de baixa e média renda.

Ceará

De acordo com o mais recente Anuário de Segurança Viário de Fortaleza, o número total de acidentes na cidade de Fortaleza vem caindo desde 2016, chegando a 14.525 em 2019, dado mais recente. O número de mortes no trânsito também vem decaindo, passando a 191 naquele ano. Em 2021, Fortaleza chegou ao sétimo ano seguido com redução de óbitos no trânsito. Foram 184 mortes registradas nas vias da cidade ou uma taxa de mortalidade de 6,8 para cada 100 mil habitantes. O número é 51% menor em relação ao ano de 2014, que contabilizou 377. Ainda assim, os chamados acidentes de transportes terrestres são a 16ª causa de mortes na cidade.

A campanha educativa “Por um trânsito mais seguro” vai trazer, durante o mês de maio, importantes dicas, cuidados e medidas de prevenção de acidentes, por meio de conteúdos especiais no Diário do Nordeste, programação das rádios FM 93 e Verdinha e da TV Diário, além de postagens nas redes sociais de todos os veículos.

“O objetivo é evidenciar que atitudes simples, quando colocadas em prática, podem reduzir, e até evitar, consideravelmente os acidentes no trânsito. O Sistema Verdes Mares, por acreditar na educação como um poderoso instrumento de transformação e por saber de sua força enquanto formador de opinião, quer continuar contribuindo com iniciativas que objetivam importantes mudanças de comportamento por parte da população”, destaca Rayana Gadelha.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE