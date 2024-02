Caminhonete derruba poste e deixa 10 mil pontos sem energia no Eusébio; vídeo

Cerca de 10 mil estabelecimentos da cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ficaram sem energia elétrica depois que uma caminhonete derrubou um poste, na manhã desta terça-feira (13).

Imagens de uma câmera de segurança da rodovia CE-025 registraram o acidente. Com a pista molhada pela chuva, o veículo desliza, bate no poste, capota e atinge a proteção de uma casa próxima.

Uma pequena explosão também é vista no topo do poste quando os fios são rompidos.

Em nota, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o acidente gerou apenas danos materiais.

O condutor da caminhonete realizou teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para a ingestão de álcool.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Enel também compareceram ao local para medidas cabíveis.

Veja também

A Enel Distribuição Ceará confirmou que o sinistro provocou o desligamento de cerca de 10 mil clientes. Manobras automáticas conseguiram restabelecer a energia para 9,2 mil deles "em segundos".

A empresa também declarou que equipes estão em campo para restabelecer o fornecimento de energia a 16 clientes restantes.



"O trecho da ocorrência está isolado para que as equipes possam concluir os trabalhos. A previsão é que o serviço seja concluído até às 17h de hoje", completa a Enel.