Cagece suspende abastecimento em bairros de Fortaleza, Maranguape e Maracanaú; veja lista

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) interrompe o abastecimento em alguns bairros de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape nesta terça-feira (30) para a implantação de uma nova rede no sistema de água. A interrupção segue até as 17h.

Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será imediatamente normalizado nos locais, segundo a companhia, mas o equilíbrio completo do sistema só deve acontecer em até 48h.

A Cagece esclarece, ainda, que o sistema funciona por pressão, e por isso a água chegará mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas.

Orientação

Durante a suspensão do abastecimento, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Lista de bairros afetados pela suspensão: